I Måneskin tornano in concerto in Europa nel 2022: ecco tutte le nuove date

I Måneskin nel 2022 torneranno a calcare i palchi di tutta Europa. Lo ha annunciato la stessa band sui suoi canali social oggi: saranno 16 le tappe del “Loud Kids on Tour” che toccherà 15 paesi. I biglietti saranno acquistabili a partire dalla mezzanotte di giovedì 30 settembre.

Måneskin Loud Kids on Tour 2022

Si parte dal Regno Unito, Londra, il 6 febbraio per terminare nella capitale lettone, Riga, il 14 marzo. Di seguito l’elenco completo di tutti i concerti:

6 febbraio 2022 – O2 Academy Brixton, Londra – Regno Unito

10 febbraio 2022 – Forest National, Bruxelles – Belgio

12 febbraio 2022 – Rockhal, Esch-sur-Alzette – Lussemburgo

15 febbraio 2022 – Torwar Hall, Varsavia – Polonia

18 febbraio 2022 – Stadthalle, Vienna – Austria

21 febbraio 2022 – Le Zenith, Parigi – Francia

24 febbraio 2022 – Halle 622, Zurigo – Svizzera

26 febbraio 2022 – Verti Music Hall, Berlino – Germania

28 febbraio 2022 – Mala Sportovni Hala, Praga – Repubblica Ceca

1 marzo 2022 – Barba Negra, Budapest – Ungheria

3 marzo 2022 – AFAS Live, Amsterdam – Paesi Bassi

7 marzo 2022 – Stereo Plaza, Kiev – Ucraina

9 marzo 2022 – Stadium Live, Mosca – Russia

11 marzo 2022 – Tinkoff Arena, San Pietroburgo – Russia

13 marzo 2022 – Saku Suurhall, Tallin – Estonia

14 marzo 2022 – Arena Riga, Riga – Lettonia

Tickets available from thursday 30th September 12:00 pm CEST pic.twitter.com/cty9NbBabD — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) September 27, 2021

Le date del tour s’intrecciano con la storia dell’Eurovision Song Contest dato che sia la data austriaca che quella estone si terranno nelle sedi che ospitarono l’ESC rispettivamente nel 2015 e nel 2002.

I Måneskin hanno già infiammato i palchi del vecchio continente quest’estate prendendo parte al Global Citizen Live, a festival rock di rilievo come il Rock for People Hope in Repubblica Ceca, il Festival di Ronquières in Belgio, oltre che a diverse apparizioni televisive tra Svezia, Francia e Polonia.

Inoltre nell’estate 2022 la band sarà protagonista sullo stage di due tra gli eventi musicali rock più celebri al mondo: il Rock am Ring e il Rock am Park il 3 e 5 giugno 2022 al circuito del Nürburgring e al Zeppelinfeld di Norimberga.

Le nuove date europee vanno ad inserirsi nella pausa del tour italiano della band che scatterà il 14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma – con replica il giorno successivo – e si fermerà subito dopo la doppietta al Mediolanum Forum di Assago il 18 e 19 dicembre.

Si ripartirà il 20 marzo dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno e i Måneskin viaggeranno con la loro musica per tutta Italia fino al 23 aprile, con la data conclusiva dell’Arena di Verona.

Di fatto il calendario dei Måneskin da dicembre 2021 all’estate 2022 è già completo con una data – ancora incerta a dire il vero – ben evidenziata: l’Eurovision Song Contest 2022 che si svolgerà in maggio in Italia, dove la band chiuderà un cerchio iniziato lo scorso 22 maggio e che ha portato loro una valanga di riconoscimenti da tutto il mondo.