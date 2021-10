Città ospitante l’Eurovision 2022: TGR Emilia Romagna annuncia Bologna, ma è una bufala

Doveva succedere, ed è successo. La bufala (o fake news) sulla città che ospiterà l’Eurovision 2022 oggi non ce l’ha servita qualche sito web gossipparo, ma addirittura il TGR Rai Emilia Romagna.

Tra ipotesi e pronostici vari delle ultime settimane, ecco che in serata diversi utenti e qualche giornalista distratto, hanno abboccato ad un tweet (di un account Twitter non ufficiale dedicato all’edizione 2022 dell’Eurovision), che annunciava Bologna come città ospitante.

Naturalmente non c’è stato nessun annuncio ufficiale e sarebbe passato tutto inosservato se non fosse che a citare proprio questo tweet è stata la testata giornalistica regionale della Rai (qui sotto i pochi secondi dell’edizione delle 19:30 circa), spacciando una fake news per la realtà dei fatti.

Nella nota informativa su Bologna, vengono poi annunciate delle presunte date in cui si terrà l’evento: il 18, 20 e 22 maggio 2022. Peccato che anche qui l’errore è palese, visto che queste date corrispondono ad un mercoledi, un venerdi e una domenica (rispetto ai tradizionali martedi e giovedi per le semifinali e sabato per la finalissima).

Come spiegato nelle scorse settimane c’è un effettivo ritardo nella scelta della città che ospiterà l’evento (tra Bologna, Milano, Pesaro, Rimini e Torino), ammesso anche dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta.

Ritardo su cui ormai ironizza persino l’account Twitter ufficiale dell’Eurovision Song Contest (sopra il tweet di oggi pomeriggio), giusto per capire quanto l’attesa sta diventando snervante non solo per noi italiani.

Quando si dice, chi ben comincia… Ora non resta che sperare in un comunicato ufficiale nel giro di pochi giorni, dove venga messo nero su bianco se sarà Bologna, Milano, Pesaro, Rimini o Torino ad ospitare l’Eurovision 2022, evitando ulteriori possibili figuracce.