Gabriele Corsi ai microfoni di Radio Deejay: “Mika condurrà l’Eurovision 2022”

Lo diciamo subito, potrebbe essere una boutade, ma quando certe affermazioni arrivano dall’ultimo commentatore dell’Eurovision Song Contest in casa Rai non passano di certo inosservate. Infatti Gabriele Corsi durante la puntata odierna di “Chiamate Roma Triuno Triuno” su Radio Deejay commentando il successo di Mika ha detto:

“Grande successo per Mika che sta per… Sta per condurre l’Eurovision!”

I colleghi del Trio Medusa, Furio e Giorgio, lo hanno subito corretto “X-Factor! Che c’entra l’Eurovision?” e di tutta risposta Corsi ha aggiunto “Ops, forse mi è sfuggito qualcosa“. Il tono risulta scherzoso ma la bomba ormai è sganciata.

Difficile capire se si tratta di una boutade o meno, come quando alla presentazione di X Factor, Emma Marrone scherzò dicendo “Di fatto siamo una coppia, Sky ci affidi un nuovo programma” e Mika rispose con un “Magari presentiamo Eurovision…”.

Mika è stato quindi convinto ad imbarcarsi nell’avventura eurovisiva dopo aver smentito categoricamente le voci di un paio di mesi fa che lo accostavano alla conduzione dell’evento e aver sempre avuto un atteggiamento scettico riguardo al mondo eurovisivo?

La sua presenza sul palco dell’Eurovision non escluderebbe – dato che si prospetta un quartetto alla conduzione – la presenza di alti nomi illustri che sono stati dati per favoriti nelle ultime settimane: da Alessandro Cattelan, che sembra abbia già firmato il contratto e con cui Mika ha già lavorato insieme ad X Factor, a Milly Carlucci, volto più familiare al pubblico generalista.

Per capire se questa di Gabriele Corsi sarà davvero una boutade o un’anticipazione in piena regola bisognerà attendere ancora diverse settimane, soprattutto alla luce del fatto che non è ancora nota nemmeno la sede della prossima edizione dell’Eurovision.

In questo caso, tuttavia, l’attesa pare essere agli sgoccioli essendo terminato il primo turno delle elezioni amministrative che hanno definito i sindaci delle città di Milano, Bologna e Rimini mentre per Torino sarà necessario il ballottaggio il 16 e 17 ottobre (a Pesaro la giunta è in carica dal 2019).