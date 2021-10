Jovana Radonic e Dunja Zinkovic sono state selezionate per rappresentare la Serbia al Junior Eurovision 2021, che si terrà il prossimo 19 Dicembre a Parigi, nel complesso denominato La Seine Musicale.

La scelta è avvenuta tramite l’emittente serba PTC (RTS traslitterato dal cirillico) dopo una selezione avvenuta in tre step. Nel primo step, le sette canzoni selezionate sono state sottoposte a giudizio e di queste solo quattro sono passate ad un secondo step in cui le quattro finaliste si sono esibite dal vivo nello Studio 6 di Radio Belgrado.

Nel terzo e ultimo step ogni performance è stata ripetuta e registrata così che una giuria di esperti selezionata da RTS potesse formare una classifica. Le canzoni e i giovani artisti giunti in finale sono stati:

Tara Sujeranovic – Osmeh

Sara Simic & Tomislav Bozovic – Dete od snova

Jovana & Dunja – Oci deteta

Vejko Kovacevic – U dobru i u zulu

Jovana & Dunja – le due ragazzine di Novi Sad – sono infine state scelte per rappresentare il Paese balcanico a Parigi. È già noto anche il brano, scritto da Ana Frlin, che sarà soggetto a modifiche e la versione ufficiale verrà rilasciata a fine ottobre (mentre è già noto che il titolo è stato tradotto in inglese in Children’s Eyes).

Jovana Radonic è nata il 19 gennaio 2011 e già da bambina dimostra una precoce passione per la musica e la danza. A quattro anni ha la sua prima apparizione televisiva, e l’anno successivo ha preso parte ad un concorso musicale in televisione, dove si è piazzata al secondo posto. È questa manifestazione a farle conoscere la sua attuale insegnante di pianoforte e canto Ana Frlin (che tra l’altro ha composto il brano), la quale guida la piccola cantante nell’arte della composizione.

Come studentessa di conservatorio, ha vinto un importante premio nella specialità del solfeggio all’Isidor Bajic Festival, nella seconda categoria (dedicata agli allievi di terzo livello di scuola elementare musicale) e dal 2020 è seguita nel canto da Petra Leona Matisa, in collaborazione con la scuola di canto “La La Studio”.

Dunja Zinkovic è nata il 22 luglio 2010 a Novi Sad. A tre anni frequenta il laboratorio musicale “Do Re Mi” nel suo paese di nascita, dove si fa subito notare, portandola in seguito ad esibirsi come solista e con la baby band DoReMi.

Nel mese di Aprile del 2019 Dunja vince nella sua categoria allo stesso concorso di Jovana. Al momento è una studentessa di pianoforte al terzo anno, presso la scuola di musica Isidor Bajic. Come Jovana, anche lei frequenta la scuola di canto “La La Studio”, seguita dalla medesima tutor.

La Serbia schiera dunque per la seconda volta un duetto al Junior Eurovision Song Contest: era già successo nel 2017 con Irina Brodić & Jana Paunović che chiusero al decimo posto con 92 punti, appena sei punti in più di Maria Iside Fiore, che rappresentò l’Italia con Scelgo (My Choice).

La Serbia ha partecipato per la prima volta al Junior Eurovision Song Contest nel 2006, ufficializzando definitivamente l’ingresso nell’EBU come nazione indipendente, poiché aveva partecipato nei due anni precedenti (sia all’Eurovision che alla controparte Junior) come Serbia e Montenegro, ovvero ciò che restava dell’ex Yugoslavia.

Il miglior risultato della Serbia ad oggi è un terzo posto raggiunto nel 2010 con Sonja Skoric e Carobna Noc e nel 2007 con Nevena Bozovic e Pisi Mi.

Nevena Bozovic è una dei pochi rappresentanti ad aver rappresentato il proprio paese anche all’Eurovision Song Contest nonché l’unica ad averlo rappresentato due volte (esclusa la partecipazione alla rassegna per bambini). La trentenne serba infatti ha rappresentato il proprio paese nel 2013 come membro delle Moje 3, fermandosi all’undicesimo posto in semifinale con Ljubav Je Svuda e poi arrivando al diciottesimo posto nel 2019 con Kruna, esibitasi poco dopo l’Italia di Mahmood.

Allo scorso Junior Eurovision, la Serbia è arrivata undicesima e penultima con Petar Aničić ed il brano Heartbeat, in un’edizione completamente a distanza a causa delle restrizioni per impedire la diffusione del Covid-19.