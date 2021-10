Måneskin: trionfo nelle radio americane, nuovi traguardi per la band

Nell’attesa di MAMMAMIA, il nuovo singolo dei Måneskin in uscita l’8 ottobre, già virale su TikTok e pronto a bissare il successo delle precedenti hit, arrivano ulteriori risultati di rilievo per la band vincitrice dell’Eurovision.

Il quartetto romano conquista gli Stati Uniti. Questa settimana la loro cover di “Beggin'”, che ormai da mesi continua a rimanere ai piani alti della classifica Spotify Global, ha raggiunto un nuovo picco (#19) nella Billboard Hot 100, la classifica singoli statunitense.

Il successo della band negli States è confermato anche dal primo posto ottenuto nell’Alternative Airplay Chart, la classifica dedicata ai passaggi in radio per i brani non etichettati come pop.

Secondo le rilevazioni di Billboard, “Beggin'” è il brano di un artista emergente a raggiungere più velocemente la vetta della chart alternativa negli ultimi 25 anni, con solo sette settimane dalla prima rilevazione.

Il record è condiviso con i Chumbawamba, la band britannica che nel 1997 spopolò con “Tubthumping“.

Måneskin, nuove certificazioni internazionali

E mentre “Beggin'” si consolida come una delle maggiori hit del 2021, arrivano nuovi risultati anche per l’altro successo della band, “I wanna be your slave”.

Il brano è stato infatti certificato disco di platino in Grecia, per aver ottenuto più di due milioni di stream, e disco d’oro in Danimarca, con oltre 45mila copie collezionate.

Le recenti certificazioni si aggiungono a quelle ottenute da “I wanna be your slave” nelle scorse settimane: disco d’oro in Australia, Germania, Portogallo, Spagna e Regno Unito, disco di platino in Austria e Polonia, doppio disco di platino in Italia.