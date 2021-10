Eurovision 2022: Biancheri insiste: “Dare uno spazio a Sanremo”

Continua a tenere banco una questione parallela all’assegnazione a Torino dell’Eurovision 2022. A riaccenderla è Alberto Biancheri, il sindaco di Sanremo. Basta nominare la città per capire che dietro c’è il Festival, con tutta la sua scia di storia che fa parte della cultura italiana stessa dal dopoguerra in avanti.

Dalle colonne de La Stampa, in particolare, Biancheri seguita a rivendicare uno spazio per la città sede del Festival all’interno dell’Eurovision:

Bene per Torino, facciamo i complimenti a questa città. Ma chiediamo alla Rai di non tagliarci fuori: se l’Eurovision Song Contest torna in Italia è anche merito del Festival di Sanremo, dove tutto è nato con la vittoria ottenuta dai Måneskin con la canzone “Zitti e buoni”.

Ne ho già iniziato a parlare in Rai: mi auguro che ci possa essere uno spazio per Sanremo, ad esempio per un collegamento nel corso della trasmissione. Sarebbe un’occasione importante per la Rai, per la musica e per la nostra città. Vogliamo ribadire il ruolo e l’importanza nell’iter che ha portato a questo evento mondiale. Non sarebbe giusto rimanere completamente fuori da questa manifestazione.