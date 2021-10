Eurovision 2022: le congratulazioni a Torino dalle città avversarie

Congratulazioni e un grande in bocca al lupo per la città di Torino, che l’anno prossimo ospiterà l’edizione 2022 dell’Eurovision. Per Rimini una bella corsa e una bella soddisfazione per essere entrata, insieme a Milano, Bologna e Pesaro, nella short list delle cinque città che per bellezza, organizzazione, progetti si giocavano l’assegnazione della sede. Dunque congratulazioni a Torino che sicuramente, con la sua particolare logistica (è sede Rai) rappresenterà nella maniera più creativa l’Italia alla kermesse musicale. Per Rimini adesso, la corsa continua.