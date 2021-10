Junior Eurovision 2021, la Macedonia sceglie il gruppo di Dajte Muzika

Mancano poco più di due mesi al Junior Eurovision 2021, ed i vari partecipanti vengono man mano rivelati dalle nazioni che prenderanno parte al concorso.

Ieri è stata la volta della Macedonia del Nord, che parteciperà alla diciannovesima edizione del concorso per bambini con un gruppo di sette ragazzini provenienti dalla serie MRT Dajte Muzika.

Dajte Muzika è uno degli show più seguiti dai ragazzi in Macedonia del Nord, una sorta di High School Musical dei Balcani con scenette recitate, giochi e musica, che in due stagioni ha visto la nascita di oltre ottanta canzoni, con la collaborazione di importanti compositori ed autori macedoni, e la pubblicazione di due album.

I più attenti avranno notato che si tratta di un gruppo di sette ragazzi, quando il limite di persone presenti sul palco dell’Eurovision Song Contest è pari a sei.

In realtà per il Junior Eurovision questa regola viene meno, consentendo ad un massimo di otto persone di calcare il palco al concorso per bambini. Tuttavia, è da parecchio tempo che ciò non accadeva, per l’esattezza dal 2007, anno in cui Georgia, Armenia, Ucraina, Lituania, Bielorussia e Bulgaria si esibirono con sette o addirittura otto partecipanti.

Inoltre, se si escludono Georgia, Ucraina, Lituania e Bielorussia che avevano semplicemente coristi o ballerini ad accompagnare l’esibizione, l’Armenia e la Bulgaria furono rappresentate proprio da gruppi, esattamente come la Macedonia del Nord quest’anno.

Il gruppo armeno Arevik, composto da otto giovanissimi ragazzi e ragazze, arrivò al secondo posto mentre il gruppo bulgaro Bon-Bon si piazzò al settimo posto. Entrambe le nazioni erano al debutto al Junior Eurovision Song Contest.

Per quanto riguarda la Macedonia del Nord si tratta del primo gruppo in assoluto schierato. Nelle sue quindici partecipazioni, l’Ex Repubblica Jugoslava ha schierato dodici solisti e tre duetti (il più recente è quello del 2015, giunto all’ultimo posto poco sotto l’Italia rappresentata dalle gemelle Scarpari).

È evidente dunque che quest’anno la Macedonia del Nord voglia giocare pesante, schierando un gruppo di sette ragazzi ben consolidato, il cui brano non è ancora ultimato ma sicuramente sarà realizzato dai ragazzi stessi e da un team di compositori e produttori che valorizzeranno le capacità vocali ed artistiche del cast.

La Macedonia del Nord non ha partecipato al Junior Eurovision Song Contest 2020 per via della situazione pandemica causata dal Covid-19, e nella precedente edizione ha raggiunto il suo terzo miglior risultato di sempre, arrivando al sesto posto con Mila Moskov e la sua Fire.

Il cast della serie tv per ragazzi è inoltre il primo gruppo ufficialmente annunciato al Junior Eurovision 2021, che tocca quota otto con il numero di partecipanti rivelati.

I compagni di avventura dei sette giovani macedoni al momento sono: Sona Azizova per l’Azerbaigian, Pauline per la Germania, Ayana per i Paesi Bassi, Sara Egwu-James per la Polonia, Simão Oliveira per il Portogallo, Jovana e Dunja per la Serbia e Levi Diaz per la Spagna.

Il cammino verso lo Junior Eurovision 2021

Entro ottobre conosceremo i rappresentanti ed eventualmente i brani provenienti da Irlanda, Malta, Russia ed Ucraina, mentre il/la giovane rappresentante dell’Italia sarà rivelato dalla Rai a novembre e nello stesso mese sapremo con certezza i rappresentanti della Georgia e del Kazakistan.

Nessuna notizia circa Albania, Armenia, Bulgaria e i padroni di casa Francia, che presumibilmente entro metà novembre riveleranno tutte le informazioni circa la loro partecipazione.

Lo Junior Eurovision 2021 si terrà a Parigi il 19 dicembre prossimo, nel complesso architettonico denominato La Seine Musicale, situato nella zona ovest della banlieue parigina.

Lo slogan di quest’anno sarà Imagine, in onore anche alla canzone vincitrice dell’anno scorso J’Imagine, cantata da Valentina Tromel e scritta da Barbara Pravi, rappresentante della Francia all’Eurovision Song Contest 2021 giunta al secondo posto dietro i Måneskin con Voilà.