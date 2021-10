Måneskin, “Beggin'” sedicesima nella Billboard Hot 100: la stessa posizione dei Four Seasons

Per i Måneskin sono tempi di viaggi (oggi sono a Parigi ospiti della versione francese di Virgin Radio), ma anche di situazioni che fino a sei mesi fa forse neanche si sarebbero immaginati. La band romana, infatti, sta guardando crescere ancora il successo di “Beggin’” nella Billboard Hot 100.

I vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021 interpretarono la canzone dei Four Seasons all’interno dell’edizione 2017 di X Factor, nella quale giunsero secondi, e la inclusero all’interno del loro EP di debutto, “Chosen“.

Ritornata in voga grazie al mix Eurovision-TikTok, ha scalato piuttosto rapidamente qualsiasi classifica: ha dominato Spotify nel mese di luglio (ed è ancora attualmente al 15° posto nella top 200; in classifica alta anche “I wanna be your slave” e “Mammamia“). E adesso è arrivata alla quindicesima settimana di permanenza nella più popolare delle classifiche USA.

Ma non è finita qui: “Beggin’” attualmente è sedicesima nella Hot 100. Non è soltanto la posizione più elevata raggiunta dalla cover, ma è anche quella massima cui arrivò la versione originale nel 1967. Ancora, ha avuto il maggior guadagno in termini di airplay. Il tutto in un mercato, quello americano, del quale non è difficile intuire la difficoltà. Inoltre, è prima in due ulteriori classifiche: Rock & Alternative Airplay e Alternative Airplay (sebbene possano sembrare alla lettura simili, sono due graduatorie diverse).

“I wanna be your slave” ha anch’essa un posto importante nelle graduatorie della Billboard: per la settimana numero 15 di fila è infatti prima tra le Hot Hard Rock Songs, mentre i Måneskin in quanto tali sono al 39. posto nella Artist 100, il migliore mai avuto finora.

Capitolo Billboard 200: “Beggin’” si mantiene nella top 20 con la posizione numero 18, mentre “I wanna be your slave” è alla 41; sono rispettivamente alla 18. e 20. settimana in classifica. Nel frattempo, la fama di Damiano David in Polonia è abbastanza elevata da aver meritato un’imitazione, che trovate qui sotto.