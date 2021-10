Eurovision 2022, ritorna il Malta Eurovision Song Contest

Per l’Eurovision 2022 che si terrà a Torino, Malta selezionerà il proprio rappresentante tramite il Malta Eurovision Song Contest a quattro anni di distanza dopo l’ultima edizione nel 2018.

Tramite un comunicato sul sito dell’emittente nazionale TVM, si apprende che un totale di ventidue canzoni saranno selezionate per partecipare alle semifinali, e di queste solo sedici giungeranno alla finale. Il vincitore, salvo rinuncia, rappresenterà la Repubblica del Mediterraneo all’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino.

La finestra temporale per mandare la propria partecipazione parte oggi, 15 Ottobre 2021, e si chiuderà tra due mesi, il 15 Dicembre. Non è dato sapere il periodo in cui si svolgeranno le semifinali e la finale, ma facendo paragoni con gli altri anni è probabile che sarà interamente nel mese di gennaio.

Si chiude dunque definitivamente la liaison iniziata con X Factor Malta, che per due anni ha selezionato il rappresentante maltese, con il brano selezionato internamente, e che continuerà ad essere trasmesso senza che il vincitore abbia vincoli di partecipazione alla kermesse europea.

Le vincitrici delle prime due edizioni sono state Michela Pace e Destiny Chukunyere (già vincitrice dello Junior Eurovision Song Contest 2015 a Sofia). I brani presentati in seguito furono rispettivamente “Chameleon”, giunta quattordicesima a Tel Aviv nel 2019, e “All of my love” che non ebbe mai la possibilità di brillare sul palco di Rotterdam a causa della cancellazione dell’evento a Marzo 2020.

Selezionata internamente per il 2021 come molti altri rappresentanti del 2020, Destiny ci ha riprovato quest’anno con “Je Me Casse”, brano elettropop femminista con il quale è subito schizzata in vetta alle classifiche degli scommettitori appena pubblicata.

Giunta a Rotterdam da grande favorita, non convince pienamente alle prove, ma ciò non le impedisce di passare senza alcun problema la prima Semifinale del 18 Maggio. Durante la finale, si piazza al settimo posto con 255 punti, frutto di un terzo posto alle giurie con 208 punti e un misero quattordicesimo posto al televoto con 47 punti.

Una delusione, viste le premesse, ma il peggio accade nei giorni a venire, quando il governo maltese apre un’inchiesta nei confronti della delegazione maltese sospettata di aver scommesso massivamente sulla vittoria di Malta, falsando le odds e gonfiandole all’inverosimile anche mentre altre quotazioni si abbassavano in maniera “più naturale” (Ucraina, Francia e Italia tra tutte).

L’inchiesta era partita a seguito di un j’accuse da parte di un ex rappresentante maltese, Ludwig Galea, che dichiarò che certe manipolazioni erano state già effettuate nel 2019 con Michela e nel 2016 con Ira Losco, in cui le quotazioni si erano abbassate ancora prima che il brano Walk on Water venisse rivelato.

Malta all’Eurovision Song Contest

Nelle sue 33 partecipazioni, Malta ha sempre selezionato il proprio rappresentante attraverso una selezione nazionale (ad eccezione del 2021, in cui si trattò semplicemente di una riconferma). Le due principali selezioni sono state il Malta Song For Europe, che ha selezionato il rappresentante maltese fino al 2010 ed il Malta Eurovision Song Contest (spesso abbreviato in MESC), che hanno dato in egual misura soddisfazioni e dispiaceri.

Il Malta Song For Europe è il contest che ha fatto arrivare l’isola del Mediterraneo due volte al terzo posto (nel 1992 e nel 1998) e due volte al secondo posto (2002 e 2005), ma dall’introduzione delle semifinali solo due rappresentanti sono riusciti a portare il microstato in finale: Ludwig & Julie nel 2004 e Chiara Siracusa nel 2009 (sono da escludere le partecipazioni del 2005 e 2006 in cui Malta era già qualificata in finale).

Dall’istituzione del Malta Eurovision Song Contest invece sono state centrate quattro finali su otto (2012, 2013, 2014 e 2016) anche se nel 2016 Ira Losco vinse con “Chameleon” ma poi cambiò in dirittura d’arrivo il brano con il definitivo “Walk On Water”, chiudendo al dodicesimo posto in finale. Una sola la top 10 centrata grazie ad un brano proveniente dal MESC, si parla del medico e cantante Gianluca Bezzina che si piazzò all’ottavo posto con 120 punti, appena sei in meno del rappresentante italiano Marco Mengoni.

Malta detiene il record di nazione a partecipare da più tempo senza aver ancora vinto, partecipando dal 1971 seppur con una lunghissima pausa durata dal 1976 al 1990 a causa di mancanza di fondi necessari alla partecipazione nel 1976 e nel 1990 e a causa del numero chiuso di canzoni per edizione (fissato a 22). Il record per il maggior numero di partecipazioni senza una vittoria invece spetta a Cipro, con le sue 37 partecipazioni.

Riuscirà il rappresentante maltese all’Eurovision 2022 a trionfare in Italia, dando la prima vittoria alla Repubblica del Mediterraneo?