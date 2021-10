Eurovision 2022: Torino, spopola la “sigla” gioviale degli Eugenio in Via di Gioia

Sta riscuotendo un grande successo sui social la “sigla” (come la chiamano loro) degli Eugenio in Via di Gioia per celebrare l’arrivo dell’Eurovision 2022 a Torino. Il gruppo, che proprio dal capoluogo piemontese trae le sue origini, non ha mai esitato a sostenere la candidatura torinese per ospitare il concorso.

E l’operazione sta avendo davvero una vasta eco, tant’è che anche il Trio Medusa se n’è accorto e ha fatto ascoltare la creazione su Radio Deejay. Ma non è l’unica operazione ad alto tasso di simpatia che la band compie da quando si è formata, nel 2012 (senza contare che “One Maneskin” viene da un paio di idee precedenti).

Gli Eugenio in Via di Gioia, infatti, nel 2018 furono protagonisti di un episodio singolare: con un treno Italo sulla tratta Torino-Roma in ritardo di più di sei ore, decisero di improvvisare sul posto un concerto per allietare i passeggeri. Era il momento in cui andava molto forte il singolo “Chiodo fisso“. Le cronache di quel viaggio raccontano che il gruppo fu in brevissimo tempo chiamato a suonare per tutti i vagoni del treno, regalando un sorriso a chi in quel momento era particolarmente “imbestialito” per comprensibili ragioni.

Esponenti di buon livello, da qualche anno, dell’indie italiano, hanno formato il proprio nome dal mix di tre dei membri, Eugenio Cesaro, Emanuele Via e Paolo Di Gioia. Finita qui? Neanche per sogno. Quando si è unito il ternano Lorenzo Federici, è stato lui ad essere scelto direttamente come titolo dell’album d’esordio nel 2014.

Uno il disco d’oro all’attivo, con “Altrove“, ma già prima di quel 2018 avevano collezionato il Premio della critica al Premio Buscaglione e una serie di concerti anche all’estero. Giunti fin sul palco del Concerto del Primo Maggio, si sono presentati a Sanremo Giovani nel 2019 con “Tsunami“. Entrati al Festival del 2020 tra le Nuove Proposte, sono stati eliminati di strettissima misura da Tecla Insolia, poi superata in finale da Leo Gassmann.

Si diceva del loro sostegno continuativo alla candidatura di Torino: eccovi alcuni tweet che spiegano perfettamente la questione (tweet 1 – tweet 2 – tweet 3).