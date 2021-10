Måneskin alla volta di Los Angeles, saranno all’iHeartRadio Alter Ego 2022

Ancora una volta i Måneskin danno la sensazione che i loro confini, per il momento, non si conoscano. Il gruppo rock romano, vincitore dell’Eurovision Song Contest 2021 in rappresentanza dell’Italia, volerà alla volta degli Stati Uniti il 15 gennaio 2022.

We’ve got big news! We’re performing at the 2022 @iHeartRadio ALTer EGO! Can’t wait to rock out with you in LA!

All #iHeartALT ticket info at https://t.co/j5WMKepp9i pic.twitter.com/kjuIZwX9hd — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) October 15, 2021

Sarà quella, infatti, la data dell’iHeartRadio Alter Ego 22, concerto che riunisce diversi nomi pesanti dell’alternative rock. Di scena dal 2018, questo è solo uno della serie di eventi che fa capo a quella che è ormai una delle piattaforme radiofoniche più importanti degli States.

Ed il luogo non è uno qualsiasi, ma il Forum di Los Angeles, un’arena che ha segnato un pezzo di storia sia nello sport (vi hanno giocato quasi tutte le squadre professionistiche della città, dai Lakers in giù) e nella musica (vi si sono esibiti sostanzialmente tutti i grandi nomi, a partire dalle Supremes, epoca Diana Ross, fino ai Pearl Jam, compreso ovviamente tutto il filone del rock Anni ’70 e ’80 che ha lasciato il segno).

Non solo: nella lineup finora conosciuta i Måneskin si pongono al fianco di autentici giganti moderni come i Coldplay, i Twenty One Pilots e gli Imagine Dragons. Sul palco anche Kings of Leon, Willow e All Time Low.

Nel frattempo Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio saranno questa sera ospiti di Idol Sverige, programma della svedese TV4, dove canteranno il loro nuovo singolo “Mammamia“. Di quest’ultimo, peraltro, è stato annunciato con un breve trailer il video ufficiale, in uscita martedì 19 ottobre alle 20.

Dal febbraio 2022, inoltre, la band romana sarà impegnata in un tour europeo lungo poco più di un mese, con 16 date già tutte esaurite a precedere i concerti italiani, ora tutti spostati al 2022 con il riposizionamento delle date di Milano e Roma nel prossimo aprile.

Intanto, notizie arrivano anche sul fronte “I wanna be your slave“, che ha venduto ora 4 milioni di copie in tutto il mondo. “Mammamia“, invece, è avviata verso i 10 milioni di stream abbondanti su Spotify nella sua prima settimana di uscita; nello scorso weekend è stata la seconda canzone nuova più ascoltata sulla piattaforma nata in Svezia. E il video ufficiale di “Zitti e buoni” sta per toccare 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, con quello della vittoriosa esibizione in finale all’Eurovision 2021 che ha superato i 75.