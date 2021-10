Salone del Libro-Eurovision 2022, a Torino si lavora per evitare lo scontro di date

Uno dei grandi eventi più rinomati della città di Torino è, senz’alcun dubbio, il Salone del Libro. Quest’anno si svolge a ottobre, ma dal prossimo tornerà nella sua classica collocazione di maggio. Che, però, è il mese dell’Eurovision 2022. E questo crea un rischio di sovrapposizione di date.

La rassegna, che giungerà all’edizione numero 34, ha ripreso a marciare dopo l’annullamento dell’edizione 2020 e lo spostamento in avanti, forzato, di quella di quest’anno, che si configura dunque come la numero 33 della storia.

A parlare della questione Salone del Libro-Eurovision è Simone Viale, il presidente di “Torino, la Città del Libro“. Queste le sue parole all’edizione di ieri de La Stampa:

Questo [rischio contemporaneità, N.d.R.] è un altro problema da risolvere nelle prossime settimane. Dovremmo affrontare la questione con il Comune e la Regione per organizzare al meglio l’agenda degli eventi nel mese di maggio e non solo. Non possiamo sovrapporci all’Eurovision, anche se il periodo è lo stesso. Decideremo le date solo dopo il confronto con gli enti locali.

E saranno già mesi intensi per il capoluogo piemontese, quasi tutto d’un tratto catapultato in un’altra dimensione dato che l’Eurovision si terrà a pochi mesi di distanza dalle ATP Finals di tennis, un tempo note come “Masters” e mai tenutesi in Italia dalla loro istituzione. Pala Alpitour centro del mondo, insomma, anche quando arriverà un girone di Coppa Davis (per quanto con la Coppa Davis l’attuale format abbia a che spartire praticamente solo il nome, e non in senso positivo).

Normalmente il Salone del Libro si tiene al Lingotto, che è zona neanche lontana da quella del Pala Alpitour (poco più a sud). Una ragione di più per cercare di far convivere i due eventi: di grandissimo richiamo internazionale l’uno, di comprovata rilevanza l’altro, entrambi con la loro più che lodevole tradizione alle spalle. Nel caso del Salone, peraltro, si parla di 1200 espositori che ogni anno riempiono il Lingotto, con gli immaginabili numeri di avventori nell’ordine delle centinaia di migliaia di persone.