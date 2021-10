L’italiano famoso in Finlandia: “Vorrei rappresentarla all’Eurovision 2022”

Non sono pochi gli italiani che sono andati a cercare fortuna canora all’estero. Succedeva negli anni 50 e 60, succede ancora oggi, che in teoria dovrebbero esserci più spazi ma invece i giovani devono confrontarsi con la difficoltà di poter fare dischi e quella ancora più grande di potersi far notare.

Recentemente alcuni italiani hanno trovato successo proprio nei talent in Romania ed Albania, ora a far notizia è un cantautore che un programma del genere lo ha vinto in Finlandia. Si tratta di Andrea Brosio, 34 anni, astigiano, fresco campione di The Voice Finland All Stars dopo aver chiuso al terzo posto la versione ‘normale’ nel 2017.

Arrivato in Finlandia a 19 anni dopo il liceo, oggi Brosio vive nel Paese scandinavo, parla la loro lingua, imparata attraverso un progetto di integrazione. Ha lavorato in caffetteria e pizzeria per pagarsi gli studi al Conservatorio di Jyväskylä ed è lì che è diventato cantautore, dando sfogo alla sua anima rock.

Parlando al quotidiano La Stampa, ha svelato un sogno:

In questi giorni sono tornato dalla famiglia, a Cortandone. Certo mi piacerebbe tornare del tutto in Italia. Dipende da dove mi porterà la musica, sarebbe bello se ci fosse l’opportunità. E sarebbe bellissimo poter rappresentare la Finlandia a Torino, sul palco dell’Eurovision: un evento importante per i finlandesi, ne vanno matti, è molto seguito

E conferma anche il grande appeal che i Måneskin, vincitori dell’Eurovision 2021, hanno in Finlandia, dove l’album “Teatro d’Ira vol.1” è arrivato al primo posto e la canzone trionfatrice “Zitti e buoni” ha vinto il disco di platino. La loro “Zitti e buoni” passa sempre in radio. Una soddisfazione sentire una canzone italiana trasmessa in Finlandia. In quest’epoca digitale e di autotune, è bello vedere il successo di un gruppo che scrive e suona i suoi pezzi Per sperare che il suo sogno si avveri però Brosio dovrà inviare una canzone alla tv finlandese YLE e sperare che venga selezionata per Uuden Musiikin Kilpailu, il concorso nazionale di selezione per l’Eurovision, che lo scorso anno ha eletto gli Blind Channel. Il suo primo singolo “I don’t wanna” è uscito lo scorso ottobre e quindi sarebbe eleggibile per il concorso (valgono i brani pubblicati dal 1. settembre 2021 in avanti), ma lo vede insieme con gli White Cloud Fire: la cosa non è ovviamente ostativa per la partecipazione

Meloni e gli altri: gli emigranti eurovisivi più famosi

La lista degli italiani “emigrati” o figli di emigranti che hanno cantato all’Eurovision sotto altre bandiere è lunghissima, ma alcuni di questi, per motivi diversi, meritano una citazione.

La storia di Brosio somiglia molto a quella di Roberto Meloni, sardo arrivato in Lettonia per fare l’Erasmus “perchè le altre destinazioni erano già occupate” e poi rimasto a vivere nel Paese Baltico, dove oggi è una star della tv. Vinse Talantu Fabrika, una sorta di Amici lettone e poi per due volte ha rappresentato il Paese all’Eurovision: nel 2007 coi Bonaparti.LV e il brano in italiano “Questa notte” e l’anno dopo con i Pirates of the Sea ed il brano “Wolves of the Sea”.

Un altro piemontese, Jacopo Massa, è stato per alcuni anni componente dei bielorussi Litesound con loro ha rappresentato il Paese ex sovietico con “We are the heroes” nel 2012. Sempre nel 2007 il napoletano Ciro De Luca rappresentò il Paese della madre, la Romania, insieme ai Todomondo nella surreale “Liubi liubi I love you“.

Nel 2004 invece toccò a Piero Esteriore, nato in Svizzera ma sangue palermitano, che accompagnato dai compagni di avventura del talent show Music Stars rappresentò la Confederazione con “Celebrate”.

Zero punti in semifinale per quello che fino al 2021 è stato il brano col peggior rapporto punti conquistati-paesi votanti della storia del concorso: 0 su 33 (tanti infatti votarono nell’unica semifinale di quell’anno).

C’è voluto il clamoroso 0 su 39 di James Newman dell’ultima edizione per relegare il record di Esteriori alle sole semifinali. E probabilmente anche alla storia, perchè difficilmente si ripeterà una semifinale con tanti paesi votanti.