Junior Eurovision 2021, Malena Fox rappresenterà l’Armenia

Manca ancora la conferma ufficiale ma i media nazionali stanno già annunciando che l’Armenia per lo Junior Eurovision 2021 ha scelto di nuovo Malena Fox. La giovane cantante era già stata precedentemente selezionata nel 2020 per rappresentare il Paese caucasico, ma il paese annunciò il suo ritiro il 5 novembre scorso per via della legge marziale in vigore a causa della guerra con l’Azerbaigian.

Il 28 novembre dello scorso anno, un giorno prima che lo Junior Eurovision Song Contest 2020 avesse inizio, fu rilasciato Why, il brano con il quale Malena Fox avrebbe partecipato a Varsavia.

Il brano, una gradevole power ballad, è una continua serie di domande, che riflettono in qualche modo anche la stessa instabilità sociale e politica che il Paese ha dovuto affrontare nella guerra dello scorso anno. Un brano che in punta di piedi regala tre minuti di domande alle quali risposta non sempre c’è, che sicuramente a Varsavia seppur a distanza avrebbe fatto la sua bella figura in termini di risultati (come praticamente ogni entry armena al Junior Eurovision).

Un brano che, tra gli altri, è stato scritto e prodotto da TOKIONINE, che ha scritto e composto “Walking Out”, il brano con il quale Srbuk ha rappresentato l’Armenia all’Eurovision Song Contest 2019 a Tel Aviv, venendo tuttavia eliminata durante la seconda semifinale e registrando il peggior risultato di sempre del Paese caucasico (16° in semifinale su un totale di 18).

Aprine Martoyan, nata nel 2007 e formatasi attraverso vari concorsi musicali, si prepara dunque a rappresentare di nuovo il suo Paese. La canzone sarà annunciata prossimamente.

Per la terza volta nella storia del Junior Eurovision Song Contest, un cantante rappresenta più di una volta un paese alla gara. Era successo nel 2011 con Ekaterina Ribova, che aveva già rappresentato la Russia due anni prima, e nel 2012 con Lerika, ad oggi caso unico di una rappresentante che ha gareggiato due volte per due stati diversi (2011 per la Moldavia con No, No e nel 2012 con Sensatsiya per la Russia).

L’Armenia allo Junior Eurovision Song Contest

L’Armenia, insieme alla Georgia ed alla Bielorussia (che non parteciperà quest’anno), si potrebbe considerare tra le nazioni con i migliori risultati allo Junior Eurovision Song Contest. Vanta una serie di risultati ragguardevoli, tra cui un totale di sette podi (tre consecutivi nel 2014, 2015 e 2016) e una vittoria nel 2010 con Vladimir Arzumanyan e “Mama”. Una vera powerhouse all’interno del concorso per bambini, che ha visto come peggior risultato due noni posti nelle ultime due partecipazioni nel 2018 e nel 2019.

È dell’Armenia inoltre il record (che resterà per ora imbattuto) di maggior numero di punti ricevuti senza vincere. Nel 2015, Mika e la sua L.OV.E. ottengono ben 176 punti, a nove punti di distanza dalla vincitrice Destiny con Not My Soul in rappresentanza di Malta.

Il record precedente era stato stabilito l’anno prima dalla Bulgaria di Krisia, Hasan ed Ibrahim strapparono la seconda posizione all’Armenia per appena un punto di differenza, 147 contro 146, entrambe sotto una trionfante Italia, che vinse alla prima partecipazione grazie a Vincenzo Cantiello ed a “Tu, primo grande amore”.

Sempre armeno è il record di maggior numero di 12 punti ricevuti senza vincere, ben sette ricevuti nella prima partecipazione nel lontano 2007, con il gruppo Arevik e il brano “Erazanq”, record che questa volta è condiviso con il Kazakistan, secondo al Junior Eurovision 2019.

Inoltre il gruppo Arevik è ad oggi l’ultimo gruppo di otto persone ad aver calcato il palco del Junior Eurovision, che eccezionalmente consente un massimo di otto persone presenti sul palco invece delle sei concesse al concorso per i più grandi.

La diciannovesima edizione del Junior Eurovision Song Contest si terrà il 19 Dicembre prossimo a Parigi, in seguito alla vittoria di Valentina Tromel l’anno scorso con J’Imagine. Diciannove paesi partecipanti, un solo vincitore.