Junior Eurovision 2021, per Malta Ike and Kaya con “My home”

Lo Junior Malta Eurovision Song Contest 2021 ha eletto i vincitori: sono Ike Mizzi e Kaya Gouder Curmi, in arte solo Ike and Kaya. Tocca dunque a loro rappresentare la piccola isola del Mediterraneo allo Junior Eurovision in programma il prossimo 29 dicembre a La Seine Musicale di Parigi, con il brano “My home”.

Si tratta di un duo che canta già insieme: in coppia hanno infatti recentemente preso parte a Malta’s Got Talent, chiudendo al quarto posto. Entrambi hanno 10 anni. Ike canta sin da piccolissima, mentre Kaya ha esordito a cinque anni al festival Sanremo Junior, dal quale sono usciti anche alcuni altri artisti dello Junior Eurovision.

A decidere la loro vittoria è stato un misto di giuria e televoto che li ha fatti trionfare su altre 11 canzoni per altrettanti giovani artisti.

Malta allo Junior Eurovision

Ike & Kaya sono il secondo duo a rappresentare Malta dopo Francesca & Mikaela, ottave nel 2009 con il brano “Double Trouble“. Il Paese è fra quelli di maggior successo, soprattutto in tempi recenti, avendo vinto nel 2013 con Gaia Cauchi e poi nel 2015 con Destiny, che solo pochi mesi fa ha rappresentato Malta all’Eurovision dei grandi, chiudendo settima.

In entrambe le occasioni ha poi accettato di ospitare la rassegna, nel 2014 al Marsa Shipbuilding e nel 2016 invece nella capitale La Valletta al Mediterranean Conference Center. Dal 2003, anno di debutto, sia del Paese che del concorso, Malta ha saltato solo le edizioni 2011 e 2012.

Il cammino verso lo Junior Eurovision 2021

Saranno 19 i Paesi in concorso il 29 dicembre a Parigi. Fra queste, ci sarà anche l’Italia che renderà nota la propria scelta di artista e canzone nel mese di Novembre, come sempre in collaborazione con l’Antoniano di Bologna.

Oltre ad Italia, Francia e Malta, saranno in gara Albania, Armenia, Bulgaria, Germania, Irlanda, Kazakistan, Macedonia del Nord, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Russia, Serbia, Spagna e Ucraina.

Confermati già alcuni artisti: Sona Azizova per l’Azerbaigian; Pauline Steinmüller per la Germania; i ragazzi dello show Dajte Muzika per la Macedonia del Nord; Ayana per i Paesi Bassi; Sara Egwu James per la Polonia; Simão Oliveira per il Portogallo; Jovana & Dunja per la Serbia; Levi Diaz per la Spagna oltre all’armena Malena Fox, in corso di conferma.