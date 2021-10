Melodifestivalen 2022: la quinta semifinale sostituisce la celebre “seconda chance”

Grandi cambiamenti per il Melodifestivalen 2022: la celeberrima selezione nazionale svedese per l’Eurovision Song Contest modificherà la propria struttura per la prima volta dopo diversi anni. L’edizione 2022 del seguitissimo festival svedese vedrà l’eliminazione dell’andra chansen, o seconda chance, per lasciare spazio alla quinta semifinale.

Un cambiamento che assomiglia più a una modifica del nome, piuttosto che a una trasformazione sostanziale nella struttura del Melodifestivalen. Infatti, l’introduzione della quinta semifinale al posto dell’andra chansen non provocherà un aumento dei partecipanti alla competizione, che rimarrà invece fisso a 28, con sette concorrenti per ciascuna delle prime quattro semifinali.

Come sempre, da ognuna delle prime quattro semifinali, non solo verranno individuati due finalisti diretti, ma anche due canzoni che – invece – accederanno alla quinta semifinale, che di fatto funzionerà come ripescaggio.

La struttura della quinta semifinale non sarà più a duelli, un modello mai particolarmente apprezzato da case discografiche e artisti in gara. Le otto canzoni in gara nella quinta serata saranno invece divise in due gruppi; le due canzoni più votate di ciascuno dei due gruppi accederanno alla finale di Stoccolma.

Melodifestivalen 2022, perché cade la seconda chance

La project manager del Melodifestivalen 2022, Anette Brattström, interrogata dall’Aftonbladet sull’argomento, ha spiegato che il cambiamento era nell’aria da tempo e, contestualmente al processo annuale di revisione del format utile a mantenere il Melodifestivalen al passo con i tempi, è stato deciso di intervenire proprio sull’andra chansen:

Lo scopo dell’andra chansen fin dal suo concepimento era legato alla possibilità di dare agli artisti l’opportunità di ripetere le loro performance nel caso sentissero che ci fosse qualcosa da fare in maniera diversa. Ma oggi, praticamente tutto è provato alla perfezione, quindi non sono mai effettuati grandi cambiamenti. Praticamente nessuno fa cambiamenti, per cui l’idea originaria dell’andra chansen decade.

Insomma, mancano ormai i presupposti per mantenere la struttura della seconda chance proprio così com’era stata originariamente ideata, per cui il format del Melodifestivalen 2022 verrà modificato, trasformando la quinta serata in una vera e propria ulteriore semifinale, che nel 2022 si terrà alla Hägglunds Arena di Örnsköldsvik.

Una decisione che, tuttavia, non snatura completamente la struttura del concorso, memore forse della importanza che la serata ha rivestito nel corso degli anni, avendo garantito il passaggio in finale a brani poi vittoriosi, come “You” di Robin Stjernberg nel 2013, o comunque ben posizionati nella classifica finale, come “Every Single Day” di Felix Sandman nel 2018.

Il Melodifestivalen 2022 – che sceglierà il rappresentante della Svezia per l’Eurovision 2022 di Torino – tornerà ad essere itinerante, dopo un anno di “sedentarietà” e assenza di pubblico a causa della pandemia da COVID-19.

Il tour (quest’anno con pubblico, pandemia permettendo) inizierà il 5 Febbraio alla Malmö Arena, per proseguire allo Scandinavium di Gothenburg il 12 Febbraio, per poi toccare la Saab Arena e la Sparbanken Arena di Lidköping. Come sempre, la finale si terrà alla Friends Arena di Stoccolma, il 12 Marzo. Al timone della rassegna, l’italo-svedese Oscar Zia.