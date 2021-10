Junior Eurovision 2021: l’Irlanda sceglie Maiú Levi Lawlor

Sarà Maiú Levi Lawlor a rappresentare l’Irlanda allo Junior Eurovision 2021 a Parigi!

Nella fase finale dello Junior Eurovision Éire di oggi, trasmessa sul canale TG4 ma registrata in precedenza negli RTÉ Studios di Dublino, si sono esibiti i tre finalisti, Lilyella Buckley, Sophie Lennon e Maiú Levi Lawlor in una gara per decretare il vincitore.

La gara è stata svolta in due manches: nella prima ogni giovane artista ha cantato due brani, una cover già cantata nei precedenti round eliminatori ed una cover di un brano irlandese che ha partecipato all’Eurovision Song Contest, e una giuria avrebbe deciso chi sarebbe andato al duello finale.

Nel duello finale, al quale Lilyella Buckley e Maiú Levi Lawlor sono approdati, i due rimanenti si sono esibiti con un altro brano ancora, ed è stata sempre una giuria a decretare il vincitore.

Come nelle precedenti edizioni, la giuria era composta da due membri fissi e da un terzo membro che cambiava di volta in volta: spesso si trattava di un ex rappresentante dell’Irlanda all’Eurovision Song Contest.

I due giurati fissi quest’anno erano Niamh Ní Chróinín (speaker radiofonica e manager della più importante radio per giovani in lingua irlandese, Raidió Rí-Rá) e Fiachna Ó Braonáin (membro della band Hothouse Flowers, che ha preso parte sia all’Interval Act del 1988, che allo Junior Eurovision Éire in qualità di giurato dal 2016 al 2018).

La terza giurata è un nome ben noto ai fan dell’Eurovision, si tratta di Linda Martin, che ha rappresentato la terra di Smeraldo nel 1983 e nel 1992, anno in cui ha trionfato con “Why Me?” scritto da Mr. Eurovision, al secolo Johnny Logan.

Per la seconda volta al Junior Eurovision Song Contest l’Irlanda sarà rappresentata da un ragazzo (era già accaduto nel 2018), il cui brano sarà selezionato internamente e rivelato nelle prossime settimane. Gli unici paesi attivi rimanenti ad aver schierato solo ragazze e bambine allo Junior Eurovision sono dunque la Polonia e l’Albania (quest’ultima ha un record di presenze al femminile anche nella controparte adulta)

L’Irlanda allo Junior Eurovision Song Contest

L’Irlanda è il decimo paese a rivelare il proprio rappresentante per la diciannovesima edizione del Junior Eurovision Song Contest, che si terrà a Parigi il prossimo 19 Dicembre.

Ad accompagnare il giovane irlandese in questa avventura parigina saranno (al momento): Sona Azizova per l’Azerbaigian, Pauline Steinmüller per la Germania; i ragazzi dello show Dajte Muzika per la Macedonia del Nord; Ayana per i Paesi Bassi; Sara Egwu James per la Polonia; Simão Oliveira per il Portogallo; Jovana & Dunja per la Serbia; Levi Diaz per la Spagna.

Pare sicura inoltre la partecipazione di Malena Fox in rappresentanza dell’Armenia, ma non è ancora stata ufficialmente annunciata dal sito ufficiale del Junior Eurovision Song Contest.

La sua prima partecipazione risale al 2015, ed è proprio grazie all’emittente TG4 che in un concorso dell’Eurovision è ritornata una lingua che sino ad allora era comparsa solo una volta: il gaelico irlandese.

La lingua insulare era presente solo in un unico brano, una piccola perla nascosta del 1972, Ceol an Ghrá, che giunse al quindicesimo posto con l’interpretazione di Sandie Jones, scomparsa poco più di due anni fa.

Dal 2015 ad oggi l’Irlanda ha raccolto spesso risultati non molto soddisfacenti: due dodicesimi posti, due quindicesimi posti e un decimo posto nel 2016, miglior risultato per l’isola del Nord Europa nella competizione per ragazzi.

Al momento l’ultima partecipazione è quella del 2019, in cui Anna Kearney (figlia di una ballerina che ha partecipato all’Interval Act del 1994 Riverdance) ha partecipato con Banshee giungendo al dodicesimo posto. Il Paese, infatti, ritorna dopo un anno di assenza dalla competizione a causa delle restrizioni legate alla Pandemia da Covid-19.

Riuscirà Maiú Levi Lawlor a migliorare il decimo posto del 2016? Appuntamento al prossimo Dicembre per scoprirlo durante lo Junior Eurovision 2021!