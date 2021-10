Måneskin: “I wanna be your slave” è triplo disco di platino

“I wanna be your slave” raggiunge il triplo disco di platino in Italia. La canzone che, insieme a “Zitti e buoni“, ha avuto più fortuna all’interno di “Teatro d’ira – Vol. I” porta un’altra soddisfazione ai Måneskin, che hanno così superato quota 210.000 nel nostro Paese.

Ma non è finita qui, perché nelle scorse ore il video ufficiale della canzone ha superato i 50 milioni di visualizzazioni su YouTube, in un panorama che peraltro resta particolarmente variegato: popolarissimi sono un video lyric creato da Vibe Music prima del video ufficiale e, naturalmente, il video di Wiwibloggs (che contiene anche la canzone vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2021) capace di rilanciare la fama di questo pezzo.

Ancora oggi “I wanna be your slave” mantiene posizioni molto alte nella Global 200 di Spotify, dove si colloca al 45° posto resistendo, in qualche modo, anche all’ondata di rientri delle canzoni di Adele (la cui “Easy on me“, lo scorso venerdì, ha sfondato qualsiasi record di streaming della piattaforma sfiorando i 20 milioni).

Ne vanno ricordati, inoltre, i vari riconoscimenti all’estero: disco d’oro in Australia, Danimarca, Germania, Portogallo, Regno Unito e Spagna, di platino in Austria, Finlandia, Grecia e Polonia. Il tutto senza dimenticare le top ten in 20 classifiche, tra cui il primo posto in quella hard rock americana. Da non dimenticare, inoltre, l’altra versione, quella cui ha prestato la voce anche Iggy Pop.

Numerose, inoltre, le performance estere rilevanti di “I wanna be your slave”, la più recente delle quali a Idol Sverige (dov’è stata eseguita insieme al nuovo singolo, “Mammamia“, il cui video ufficiale sarà svelato nella serata di domani). Di seguito anche alcune altre esibizioni tra le tante del recente passato:

Di seguito il novero attuale delle certificazioni italiane raggiunte dal gruppo rock romano nella sua ancor giovane parabola artistica.

Album

Il ballo della vita (2018) – Triplo platino

Teatro d’ira – Vol. I – Doppio platino

Chosen (2017, è in realtà un EP) – Doppio platino

Canzoni