Junior Eurovision 2021: rivelato il palco della Seine Musicale di Parigi

Sui canali ufficiali dello Junior Eurovision 2021, nonché su quelli degli account eurovisivi francesi, sono apparsi per la prima volta i dettagli di come sarà il palco della Seine Musicale di Parigi, che ospiterà la rassegna continentale dedicata ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni nella giornata di domenica 19 dicembre.

L’arena realizzata sulla Senna, che può contare fino a seimila posti nella sua sala più grande (la Grande Seine), che ospiterà il concorso, ha una vita molto giovane: realizzata nel 2017, ha subito avuto il grande onore di ospitare un concerto di Bob Dylan.

🚨📸 Découvrez les photos de la scène de l'#EurovisionJunior 🤩 Préparez-vous à en avoir plein les yeux, ça va être grandiose ! 🚨📸 Here are the pictures of the #JuniorEurovision scene 🤩 Get ready to be amazed, it will be great !#christmasinparis #frenchtouch © Agence Arobas pic.twitter.com/hDhFwuXNtj — Eurovision France 🇫🇷 (@EurovisionF2) October 19, 2021

L’ispirazione per il disegno del palco arriva dalla nomea che ha Parigi, “la città delle luci”. Il tutto a partire già dalla Tour Eiffel, idealmente simboleggiata nel logo come nello sfondo di questa rappresentazione del palco. D’impatto anche l’utilizzo dei due ponti laterali.

La numero uno della delegazione transalpina, nonché produttrice esecutiva del concorso, Alexandra Redde-Amiel, ha dichiarato a Télé-Loisirs:

Volevamo il perfetto mix della magia del Natale e delle luci della città, quelle di Parigi, che fanno sognare l’Europa. I bambini sono le stelle. Per la green room, che di solito è dietro il palco, abbiamo voluto portarla a essere una parte dello stesso. Il pezzo centrale del design è La Coupole. Si tratta di un riferimento al Grand Palais, all’architettura francese che si può trovare nei grandi magazzini. Tutto è illuminato. Era importante per noi mostrare il talento francese. La Francia non ospita l’Eurovision da lungo tempo e vogliamo mostrare che può ospitarlo di nuovo. Volevamo anche mostrare il tocco francese, la Francia e la sua cultura. Abbiamo lavorato con Mickaël Hernando per questo design. Ci serviranno sette giornate, lavorando giorno e notte, per costruirlo. Sappiamo di non poter fare tardi. Il palco è lungo 20 metri, largo più di 30 e ha uno schermo con superficie curva di 375 metri quadrati. Lo schermo principale è alto 7 metri. In totale 300 persone lavoreranno su questo show. Si tratta della prima volta che mettiamo così tanta ambizione in un design. E più ne mettiamo, più importante sarà la competizione nei prossimi anni. Il nostro lavoro è di far crescere lo Junior Eurovision. Se possiamo essere il punto di riferimento per i prossimi concorsi, questo sarà meraviglioso. 32 milioni di persone lo guardano, non potrebbe essere altrimenti.

Dello Junior Eurovision 2021 si conoscono già cinque canzoni: tra queste ancora non c’è quella dell’Italia, che verrà resa nota a novembre insieme al suo artista. 19 in totale sono i Paesi in gara; per la prima volta non ci sarà la Bielorussia, sottoposta a sospensione dall’EBU per tre anni dopo vicende legate all’Eurovision, di cui abbiamo trattato in questo articolo.