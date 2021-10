Måneskin: Beggin’ al 15esimo posto della Billboard Hot 100

Proprio in giornata è giunta la notizia che sa tanto di paradosso: la cover di “Beggin'” realizzata dai Måneskin arriva al 15esimo posto della Billboard Hot 100, guadagnando una posizione rispetto a una settimana fa. Ma non è questo il lato curioso (anzi, per il gruppo rock romano significa continuare nella propria scia di successo americana).

Lo è, invece, per quel che riguarda il confronto con il passato. La quindicesima posizione odierna, infatti, migliora la sedicesima raggiunta dal brano originale dei The Four Seasons di Frankie Valli, nel 1967.

Il caso è insolito, ma non unico, dal momento che numerose volte in passato si è verificata tale eventualità. Nel caso della band vincitrice all’Eurovision Song Contest 2021 con “Zitti e buoni“, il fatto continua ad avere valore maggiore, dal momento che la cover è del 2017, ed è “rinata” grazie alla combinazione di Eurovision e TikTok e ha continuato anche a guadagnare spazio nell’airplay USA.

Questi i dati di “Beggin‘” in alcune delle classifiche della Billboard:

15° posto nella Hot 100 (sedicesima settimana di permanenza)

20° posto nella Global 200 (diciannovesima settimana di permanenza)

1° posto nella Rock & Alternative Airplay

1° posto nella Alternative Airplay.

Ma la questione non si ferma qui, perché anche “I wanna be your slave” ha il suo spazio: 48° posto nella Global 200 e 1° nella Hot Hard Rock Songs, che ormai mantiene da tre mesi abbondanti. Ed è anche doppietta Måneskin, perché al 2° posto debutta “Mammamia“, il nuovo singolo che entra inoltre al 67° nella citata Global 200. Il gruppo in quanto tale, invece, è ora 46° nella Artist 100 dopo aver raggiunto il numero 39 la scorsa settimana.

Di “Beggin‘” in versione Måneskin vanno ricordati anche, oltre all’enorme successo in tutta l’area dell’est d’Europa, i dischi di platino in Italia (due), Australia, Austria, Grecia, Messico, Nuova Zelanda, Portogallo e Spagna e d’oro in Danimarca, Finlandia, Regno Unito e Stati Uniti.

Ha inoltre raggiunto la vetta delle charts in Austria, Germania, Grecia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svizzera, oltre che la top ten in altri 21 Paesi (o, per meglio dire, 21 graduatorie, includendo quella di parte fiamminga in Belgio e la Hot Rock & Alternative Songs americana). Il tutto senza dimenticare il primo posto nella Global 200 di Spotify mantenuto per quasi tutto luglio.