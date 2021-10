Junior Eurovision 2021, Enzo in gara per la Francia col brano “Tic tac”

France Television ha annunciato che sarà Enzo Hilaire, in arte solo Enzo a rappresentare la Francia al prossimo Junior Eurovision. L’annuncio è arrivato sul profilo Twitter francese dedicato al concorso.

Enzo, 13 anni, originario dell’Yvelines, si è già fatto conoscere dal pubblico grazie alla partecipazione a The Voice Kids nel 2020. Amante del rap e della musica in generale, del calcio e dei cani, il giovane artista di casa succederà a Valentina, che nel 2020 ha trionfato con la canzone J’Imagine. Sul palco dello Junior Eurovision 2020, che avrà luogo a La Seine Musicale, a Parigi, il portacolori francese canterà Tic Tac, brano disponibile in streaming da stasera.

Così Alexandra Redde-Amiel, direttore dell’intrattenimento e del varietà per France Télévisions e capo della delegazione francese all’Eurovision:

“Dopo la nostra magnifica campionessa Valentina, è un ragazzo che quest’anno vestirà i colori della Francia allo Junior Eurovision. Siamo molto felici di accogliere Enzo all’Eurovision Song Contest (…) La sua energia, il suo talento, la sua voce unica fanno di Enzo un superbo rappresentante della Francia per questa edizione 2021. Con la sua canzone che evoca il tempo che passa così velocemente, Enzo prende noi nel suo mondo vivo e vivace per ricordarci che la vita va assaporata ogni secondo.

“Quando ero piccolo cantavo e ballavo già nel mio salotto ”, racconta Enzo. “Mio fratello ha ricevuto una chitarra per Natale, l’ho presa in prestito e mio padre mi ha insegnato a suonarla”. Per lui rappresentare la Francia allo Junior Eurovision è un sogno.

Il brano che porterà in gara si intitola “Tic Tac” e porta la firma di Alban Lico, ed è un invito a prendersi una pausa e godersi le cose più semplici della vita. Sarà disponibile dalle ore 24.

Il cammino verso lo Junior Eurovision 2021

Saranno 19 i Paesi in concorso il 29 dicembre a Parigi. Fra queste, ci sarà anche l’Italia che renderà nota la propria scelta di artista e canzone nel mese di Novembre, come sempre in collaborazione con l’Antoniano di Bologna.

Oltre ad Italia, Francia e Malta, saranno in gara Albania, Armenia, Bulgaria, Germania, Irlanda, Kazakistan, Macedonia del Nord, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Russia, Serbia, Spagna e Ucraina.

L’edizione 2021 dello Junior Eurovision Song Contest si svolgerà a La Seine Musicale di Parigi il prossimo 29 dicembre dopo la vittoria nella scorsa edizione di Valentina Tromel con il brano “J’imagine’.