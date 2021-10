Eurovision 2022: Montenegro, niente Montevizija per la scelta del rappresentante

Montevizija? A quanto sembra, no. L’orientamento del Montenegro per l’Eurovision 2022 è quello di utilizzare una selezione interna, per diversi fattori che con la musica hanno poco a che fare.

A spiegare la situazione verso Torino (10-14 maggio) è il capo della sezione intrattenimento della RTCG, Ivan Maksimovic, che ha parlato a Dnevne:

La prima ragione è legata ai costi per organizzare la competizione, ed è un ammontare rilevante che, per esempio, può essere ricollocato verso altri progetti. La seconda riguarda la pandemia di Covid-19. Non sappiamo cosa e come ci sarà, ma vorremmo evitare di finire in una situazione nella quale siamo esposti a molti mesi di sforzi e poi la competizione diventa incerta. Dobbiamo ancora annunciare una competizione. Probabilmente l’attenzione più ampia verrà data alla commissione che se ne occuperà, ed è più probabile che ci sarà una qualche via di selezione, e non tramite il voto del pubblico. Ad ogni modo, ne parleremo quando verrà il tempo. La cosa più importante riguarda gli autori. Tenendo presente come va il mondo oggi, non ci sono limiti che impediscano agli autori di altri Paesi, oltre a quelli montenegrini, di presentare una composizione per la quale credano ci siano cantanti in Montenegro che la possano eseguire.

Il Montevizija potrebbe però essere tenuto come asso nella manica:

Vedo il Montevizija come un festival che, forse, potrebbe diventare di maggiori dimensioni tra fine inverno e inizio primavera. Potrebbe “uscire” dagli studi RTCG per essere più accessibile a un più ampio numero di partecipanti. Questo non garantirebbe automaticamente l’alta qualità, ma più canzoni potrebbero certamente contribuire alla popolarità.

Il Montenegro ha effettuato selezioni interne nel 2009 e poi dal 2012 al 2017; per il 2008 solo la canzone è stata scelta internamente. In tutti gli altri casi si è utilizzata una finale nazionale, diventata il Montevizija nel 2018 e 2019. Gli ultimi partecipanti, i D Mol con “Heaven“, sono rimasti in semifinale. L’ultimo finalista è stato Knez, 13° nel 2015 con “Adio“.