Junior Eurovision 2021: Anna Gjebrea per l’Albania

La dodicesima piccola partecipante allo Junior Eurovision 2021 è stata svelata ieri sera. Sarà Anna Gjebrea a rappresentare l’Albania a Parigi il prossimo 19 Dicembre.

La dodicenne albanese ha vinto il Junior Fest, ovvero la versione junior del Festivali i Këngës, la selezione nazionale per selezionare il rappresentante del Paese delle Aquile. La canzone con la quale gareggerà al Junior Eurovision 2021 non è ancora stata rivelata, sebbene il team di realizzazione della stessa è stato reso noto.

Tra gli autori spuntano due compositori polistrumentisti di musica religiosa, gli americani Gannin Arnold e Adam Watts (50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo nell’industria della musica cristiana tradizionale e contemporanea)

Entusiasta la sua reazione sui social, sui quali scrive:

Non riesco davvero a spiegare cosa ho provato quando sono stata annunciata come la vincitrice del Junior Fest in Albania questa sera. Sono davvero felice di rappresentare la mia nazione al Junior Eurovision Song Contest 2021, darò il meglio di me! Grazie a Dio, grazie a RTSH per questa opportunità, grazie agli autori Adam Watts, Gannin Arnold, Sanni M’Mairura e Endi Çuçi. Grazie per esservi presi cura di me (…), mi sento benedetta dalla mia famiglia.

Anna Gjebrea inoltre possiede un cognome importante, essendo la figlia di quello che viene chiamato “il Pippo Baudo italiano”, Ardit Gjebrea. Classe 1963, dopo una carriera da cantante Gjebrea ritornò in Albania e divenne produttore di due importanti show albanesi, E Diela Shqiptare (ad oggi il più popolare programma per le famiglie in Albania, l’equivalente di quello che in Italia è Domenica In) e Kënga Magjike, un festival per la musica contemporanea trasmesso dal 1999 su TV Klan, il più importante network televisivo privato albanese.

Ad accompagnare Anna Gjebrea in questa avventura parigina del Junior Eurovision 2021 saranno (al momento): Sona Azizova per l’Azerbaigian, Pauline Steinmüller per la Germania; Maiú Levi Lawlor per l’Irlanda; i ragazzi dello show Dajte Muzika per la Macedonia del Nord (che alla fine saranno solo quattro e non sette); Ayana per i Paesi Bassi; Sara Egwu James per la Polonia; Simão Oliveira per il Portogallo; Jovana & Dunja per la Serbia; Levi Diaz per la Spagna.

L’Albania allo Junior Eurovision

L’Albania ritorna dunque in pompa magna al Junior Eurovision Song Contest, dopo un anno di assenza a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19. Insieme alla Polonia e alla Germania (sebbene quest’ultima conti appena due partecipazioni), il Paese delle Aquile ha schierato nelle sue sette partecipazioni solo bambine, seppur con risultati quasi sempre deludenti.

Dal 2012 ad oggi infatti, l’Albania è arrivata una sola volta dalla parte sinistra del tabellone di voto, nel 2015 con Mishela Rapo e la multilingue Dambaje (che ricevette i 12 punti dall’Italia). Nelle seguenti edizioni invece è giunta due volte al tredicesimo posto (2016 e 2017) e due volte al diciassettesimo (2018 e 2019).

Condivide inoltre un record negativo con Polonia, Galles e Germania: è una delle nazioni ad aver chiuso all’ultimo posto nella sua prima partecipazione (risalente al 2012, con Igzidora Gjeta e “Kam një këngë vetëm për ju” ).

Lo Junior Eurovision 2021 si terrà a Parigi il 19 Dicembre prossimo e saranno 19 le nazioni che si sfideranno per succedere a Valentina Tromel, che nel 2020 ha trionfato a Varsavia con J’Imagine donando la prima vittoria alla Francia.