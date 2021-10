Måneskin: “Zitti e buoni”, quinto disco di platino per la canzone vincitrice all’Eurovision 2021

Per i Måneskin ennesima gioia in un anno letteralmente magico. La band romana, infatti, vede certificata con il quintuplo disco di platino “Zitti e buoni“, la canzone che ha vinto l’Eurovision Song Contest 2021 in rappresentanza dell’Italia, una serie di primati e obiettivi che rendono l’idea dell’esplosione arrivata con la loro doppietta sanremese e continentale.

“Zitti e buoni“, infatti, diventa la canzone più venduta in assoluto del gruppo in Italia, avendo assommato oltre 350.000 copie con tale certificazione. Cinque dischi di platino li aveva raggiunti già “Torna a casa“, ma con numeri leggermente minori richiesti dalla FIMI al tempo.

Inoltre, i Måneskin possono dire con ragionevole certezza di aver superato i 2 milioni di copie vendute in Italia, tutto considerato. Si tratta anche del 32° disco di platino della loro carriera, cui si aggiungono sei dischi d’oro.

Si tratta anche della canzone italiana in gara all’Eurovision di maggior successo commerciale all’estero, e non solo per il rendimento nelle classifiche internazionali e sui servizi di streaming: è disco di platino, oltre che in Italia, in Finlandia, Grecia e Polonia e d’oro in Austria, Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera, per un totale di molto superiore al mezzo milione di copie vendute.

Su questo vanno fatte due precisazioni. La prima: pur avendo più dischi di platino (sei), “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani (Italia 2017, 6° posto) li ha conquistati su numeri minori, dal momento che le richieste in termini di copie vendute della FIMI da allora si sono progressivamente elevate, e subiranno un ulteriore aumento nel 2022.

La seconda: l’unica altra entry tricolore ad aver avuto certificazioni internazionali dal 2011 a oggi è risultata essere “Soldi” di Mahmood (Italia 2019, 2° posto), con doppio disco di platino in Spagna, oro in Francia, Polonia e Grecia oltre al quadruplo platino in Italia.

Inoltre, per sette settimane è stata in testa alle UK Rock & Metal Charts, diramazione di settore delle Official Charts britanniche, inserendosi in mezzo a grandi successi di Queen (“Thank God it’s Christmas“, “Don’t stop me now“, “Bohemian Rhapsody“) e Goo Goo Dolls (“Iris“), oltre che a nuove canzoni di Foo Fighters (“Making a Fire“) e Bring Me the Horizon (“Die4U“). C’è di più: l’album dal quale è tratta “Zitti e buoni“, e cioè “Teatro d’ira – Vol. I“, nella settimana del 9 luglio è stato primo nelle relative UK Rock & Metal Charts.

Con il quintuplo platino, è inoltre stato raggiunto lo status di canzone più venduta tra quelle del Festival di Sanremo, primato finora condiviso con “Musica leggerissima” di Colapesce & Dimartino, attualmente a quota quattro in questo senso.

Nel frattempo la 3FM ha rilasciato un trittico di esibizioni in un unico video realizzato al Teatro NDSM, quelle in “Zitti e buoni“, “For your love“, “Mammamia” (l’ultimo singolo) e “I wanna be your slave“. Il tutto alla vigilia del viaggio negli Stati Uniti dei Måneskin, che al momento sono anche candidati in tre categorie agli MTV European Music Awards (EMA).

Di seguito il novero attuale delle certificazioni italiane raggiunte dal gruppo rock romano nella sua ancor giovane parabola artistica.

Album

Il ballo della vita (2018) – Triplo platino

Teatro d’ira – Vol. I – Doppio platino

Chosen (2017, è in realtà un EP) – Doppio platino

Canzoni