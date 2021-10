Si rincorrono ancora le voci sulla possibile conduzione di Mika dell’Eurovision 2022. Giusto tre settimane fa Gabriele Corsi, infatti, durante la puntata di “Chiamate Roma Triuno Triuno” su Radio Deejay commentando il successo di Mika, aveva sganciato la bomba:

Grande successo per Mika che sta per… Sta per condurre l’Eurovision!

Una frase che ovviamente ha immediatamente scatenato anche i commenti dei fan internazionali.

Era, però, solamente una boutade come spiegato dallo stesso Gabriele Corsi, sempre via radio, subito dopo che la notizia stava diffondendosi sempre di più sui vari siti di informazione:

Ieri qualcuno ha usato le parole che avevo usato io e ha fatto un tweet

Ora la questione arriva, forse, al suo capitolo finale attraverso la voce dello stesso Mika. In un’intervista pubblicata ieri da Le Journal du dimanche, Mika, alla domanda del giornalista sulla possibile conduzione dell’Eurovision 2022, Mika ha riposto:

Non capisco proprio di cosa state parlando. Avete letto male, cambiate i vostri occhiali!

Mika e l’Eurovision Song Contest

Parole che sembrano stroncare definitivamente tutte le voci che si sono susseguite in questo periodo sulla sua conduzione dell’Eurovision 2022. Parole anche che confermano un po’ il suo rapporto non del tutto positivo con l’Eurovision: nel 2007, considerando le sue origini, aveva espresso interesse nel rappresentare il Libano all’Eurovision 2008, ma poi lo Stato non fu della gara, come non lo è mai stato fino ad adesso.

Negli anni seguenti, però, ha sempre trovato una buona occasione per criticare, anche piuttosto duramente, la rassegna. Dopo aver rifiutato, infatti, per ben quattro volte le richieste della BBC di rappresentare il Regno Unito, ad un’intervista su RTL nel 2015 per promuovere il suo quarto album, ha commentato così:

La maggior parte delle canzoni che sono all’Eurovision sono vergognose. Sono una merda. Non credo sia consentito portare canzoni migliori. Non fa parte di quel gioco. Devi per forza presentare canzoni terribili.

Più recentemente, durante l’edizione di X Factor ancora oggi in corso, per criticare negativamente un’esibizione alle audizioni ha affermato:

Sembra una performance dell’Eurofestival di dieci anni fa!

Lo scorso anno, durante una delle performance in gara, aveva criticato una coreografia a suo dire troppo ridondante apostrofandola con un “Fa troppo Eurovision”. Ed anche durante il daily di questa edizione, ha nuovamente manifestato perplessità circa alcuni possibili scelte di brani eurovisivi da parte dei concorrenti del suo team.

Un rapporto quindi tra Mika e l’Eurovision che pare compromesso. Vedremo presto se si tratta del capitolo finale della storia o se questa vicenda ci riserverà, ancora una volta, qualche sorpresa.