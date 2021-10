Eurovision 2022: Cipro potrebbe portare in gara un brano inedito di George Michael

Portare una canzone firmata da George Michael all’Eurovision Song Contest 2022. Questo è il sogno di Cipro e dell’emittente CyBC per la prossima edizione della rassegna eurovisiva che si terrà in Italia.

Il blog EurovisionFun riporta la notizia di contatti tra la rete televisiva e un famoso cantante greco, la cui identità è ancora avvolta nel mistero, a cui è stato proposto un brano mai registrato dalla star inglese venuta a mancare il giorno di Natale del 2016.

Era noto che CyBC fosse intenzionata a puntare su un talento di origine cipriota per l’ESC 2022, come affermato dal capo delegazione Andreas Anastasiou in uno show della stessa emittente. Ciò che non era stato chiarito era se il talento in questione sarebbe stato l’autore del brano o il performer sul palco di Torino. Questo, inoltre, sarà l’ultimo anno in cui l’artista verrà selezionato internamente prima del ritorno della finale nazionale nel 2023.

Il broadcast si è quindi affidato al più grande artista di origine cipriota di sempre (al pari di Cat Stevens) ovvero George Michael, all’anagrafe Georgios Kyriacos Panayiotou, nato a Londra da padre greco-cipriota il 25 giugno del 1963.

L’interprete di successi memorabili a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, sia come solista che in duo negli Wham!, quali “Freedom! ’90“, “Careless Whisper”, “Last Christmas” e “Faith“, a causa della morte improvvisa avrebbe lasciato dei brani inediti e non ancora incisi.

Alcuni di questi potrebbero essere inclusi nell’edizione speciale dell’album “Older” originariamente prevista quest’anno per festeggiare i 25 anni dalla prima pubblicazione e invece rinviata alla prima metà del 2022. Uno nello specifico è stato proposto da CyBC a questo artista greco, ancora ignoto, che non ha ancora sciolto la riserva sull’accettare o meno di rappresentare Cipro all’Eurovision Song Contest 2022.

Filtrano tre ragioni per cui la proposta è ancora in fase di valutazione. La prima è legata allo stile musicale del brano e sul fatto che le sonorità devono incontrare sia i gusti del mercato discografico odierno che quelli della competizione europea.

In secondo luogo si teme che portare un brano firmato da una star già deceduta e ancora così amata dal pubblico mondiale porti una sovraesposizione negativa per quello che potrebbe essere definito un “ricatto emotivo” nei confronti del pubblico e delle giurie.

Infine il team cipriota sta valutando anche ciò che è accaduto in passato con le quasi sempre fallimentari “operazioni nostalgia” sul palco dell’Eurovision. Limitandosi all’ultimo decennio basta pensare ai flop di artisti già noti al grande pubblico ma incapaci di svettare in classifica all’ESC.

In questo il Regno Unito è maestro in negativo con i modesti piazzamenti di icone come Bonnie Tyler e Engelbert Humperdinck ma anche l’esempio di Anggun per la Francia nel 2012 non è rincuorante.

La decisione non potrà tardare molto, dato che in caso di rifiuto della proposta o di problematiche legate al copyright del brano, CyBC dovrà rimettersi alla ricerca di un nuova canzone da portare in gara a Torino e non mancheremo di informarvi sulle ultime novità in merito.