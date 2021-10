Sanremo 2022: c’è il regolamento. 24 canzoni, vincitore all’Eurovision di Torino

Il regolamento ufficiale del Festival di Sanremo 2022, di scena dal 1° al 5 febbraio, è stato rilasciato poche decine di minuti fa sul sito ufficiale della Rai. Lo si può trovare a questo link, e consta di 33 pagine all’interno delle quali dovranno muoversi gli artisti che intendono partecipare alla rassegna del Teatro Ariston.

La prima delle notizie è che saranno 24 gli artisti in gara: 22 tramite il sistema dell’invio delle canzoni e 2 dalla serata speciale Sanremo Giovani 2021, che andrà in onda il 15 dicembre su Rai1 e che vedrà proprio la rivelazione dei solisti e dei gruppi, o di qualunque altra forma artistica scelta, ai nastri di partenza.

Il vincitore, come ormai dal 2015, potrà rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, e quest’anno è un’occasione veramente speciale perché sarà il Pala Alpitour (PalaOlimpico) di Torino il luogo nel quale si terrà la competizione canora continentale. Tutto merito dei Måneskin, vincitori lo scorso 22 maggio con “Zitti e buoni“, che proprio al Teatro Ariston si erano lanciatu verso l’Ahoy Arena.

Questo il testo esatto della norma eurovisiva:

L’Artista vincitore del 72° Festival della Canzone Italiana parteciperà, in rappresentanza dell’Italia, all’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, su richiesta di RAI. Gli Artisti interessati all’eventuale partecipazione alla manifestazione e le rispettive Case discografiche saranno tuttavia tenuti a consegnare preventivamente a RAI – nelle tempistiche che saranno da quest’ultima indicate sulla base delle esigenze produttive della manifestazione – il modulo di accettazione alla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022 (fornito dall’Organizzazione del Festival) debitamente firmato. Nel caso in cui l’Artista vincitore del Festival non consegni il modulo nei tempi indicati, RAI si riserva il diritto di scegliere l’Artista in rappresentanza dell’Italia all’Eurovision Song Contest secondo propri criteri, senza che il suddetto Artista vincitore abbia nulla a pretendere.

Da quando il risultato del Festival è diventato direttamente determinante ai fini della scelta del rappresentante italiano in Europa, soltanto nel 2016 si è verificata una rinuncia, quella degli Stadio che hanno spalancato le porte di Stoccolma a Francesca Michielin.

Le canzoni in gara avranno durata massima di 4 minuti, salvo eccedenze di pochissimi secondi dovute a, citando il regolamento, incontrovertibile natura artistica.

Nelle prime due serate si esibiranno 12 artisti per volta, nella terza canteranno tutti, nella quarta ci saranno le cover, sia italiane che internazionali, rilasciate nelle date comprese tra il 1° gennaio 1960 e il 31 dicembre 1989. La quinta, infine, sarà quella decisiva, con i 24 aspiranti vincitori che canteranno ancora: 3 di essi andranno a una vera e propria superfinale, che deciderà il trionfatore e rappresentante italiano a Torino.

Questa la suddivisione delle votazioni per singole serate:

PRIMA E SECONDA SERATA

Si esibiranno divisi in due serate. Tre votazioni separate: giuria della carta stampata e tv (33%), giuria delle radio (34%), giuria del web (33%). Al termine della seconda serata, in sostanza, ci sarà una classifica completa basata su questi parametri.

TERZA SERATA

Due votazioni separate, cantano tutti gli artisti: televoto (50%) e giuria Demoscopica 1000 (50%), così chiamata perché 1000 saranno i suoi membri. Al termine della terza serata sarà dunque aggiornata la classifica con queste nuove componenti della media delle percentuali di voto complessive.

QUARTA SERATA (COVER)

Tre votazioni separate, canteranno ancora tutti gli artisti: televoto (34%), giuria della sala stampa, tv, radio e web (33%, voto unitario), giuria Demoscopica 1000 (33%). La votazione di questa serata andrà a formare parte integrante della classifica, formandone una ulteriormente nuova.

QUINTA SERATA

Nella prima parte ci sarà solo il televoto (in altre parole, 100% del peso). La già citata media delle percentuali di voto complessive risulterà determinante per la composizione della classifica finale e, dunque, della determinazione dei tre superfinalisti.

Nella seconda parte, invece, la superfinale tornerà a vedere tre votazioni separate: televoto (34%), giuria della sala stampa, tv, radio e web (33%, voto unitario), giuria Demoscopica 1000 (33%). In quest’ultimo caso, e solo in questo, tutte le votazioni precedenti saranno ragionevolmente azzerate, dal momento che se ne creerà una nuova per determinare la canzone vincitrice esclusivamente tra queste tre. In caso di parità, sarà considerato prevalente il televoto.

Il Festival di Sanremo 2022 sarà il numero 72 della storia, un racconto che procede ininterrotto fin dal 1951, da quando cioè Nilla Pizzi lo vinse per la prima volta. Si è anche configurato come il vero e proprio padre putativo dell’Eurovision Song Contest, che avrebbe visto la luce cinque anni dopo.