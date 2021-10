Eurovision 2022: Australia Decides, Isaiah Firebrace ci riprova

Sono stati rivelati i primi tre artisti in gara nella finale nazionale Australia Decides, annunciata di ritorno a fine agosto e che manderà un rappresentante dalla Gold Coast australiana fino all’Eurovision 2022 del Pala Alpitour (PalaOlimpico) di Torino dal 10 al 14 maggio.

A livello eurovisivo, spicca senza dubbio il nome di Isaiah Firebrace: gli spettatori del continente lo ricordano bene, perché rappresentò l’Australia a Kiev nel 2017, chiudendo nono con “Don’t come easy“. Dei suoi 173 punti, 171 arrivarono dalle giurie e appena 2 dal televoto.

Firebrace, che dopo “It’s gotta be you” e la canzone portata in Ucraina non è più riuscito a ottenere risultati discografici significativi, andrà in scena con un duetto, ma l’artista che lo accompagnerà è ancora sconosciuto. Queste le sue parole rilasciate a SBS e eurovision.tv:

Sono ben più che felice di tornare sul palco per Eurovision – Australia Decides 2022. Quando ho rappresentato per la prima volta l’Australia all’Eurovision 2017 avevo 17 anni, era la mia prima volta in Europa e mi sento come se tutto sia stato un sogno sfocato che è andato via velocissimo. Sono cresciuto tantissimo come cantante, performer e persona da allora e ho decisamente del lavoro da finire! Non posso dire niente di più, se non che canterò in duetto con una persona incredibile e che abbiamo scritto insieme la canzone. Quello che posso dire è che non vedo l’ora di condividere tutto con voi e dire che Eurovision – Australia Decides sarà la più grande festa della Gold Coast. Prima di poter rilasciare il duetto, mi sto tenendo occupato e rilascerò il mio singolo “More than me” il 12 novembre. Sarà un’estate molto buona! [com’è noto, le stagioni nell’emisfero australe sono invertite: a febbraio-marzo è effettivamente estate].

La seconda artista rivelata è Jaguar Jonze, che qualcuno potrà ricordare per aver partecipato ad Australia Decides anche nel 2020 con “Rabbit hole“. In quell’edizione vinta da Montaigne con “Don’t break me” finì al sesto posto.

Deena Lynch, questo il vero nome della cantante, è nata a Yokohama nel 1992 da madre taiwanese e padre australiano ed ha vissuto in Australia fin dai sette anni. Per lei due album, due EP e diversi singoli, oltre a due Queensland Music Awards consecutivi (fa base a Brisbane) come cantautrice dell’anno e un AIR Award, categoria Outstanding Achievement. Così l’artista:

Sono onorata e piena di emozione nell’esibirmi di nuovo a Eurovision – Australia Decides nel 2022! L’immaginazione, la creatività e il talento delle performance è sempre motivo di ispirazione, è un posto davvero speciale per esprimersi come musicisti e artisti. La mia canzone sarà un momento che celebrerà la nostra resilienza e i piccoli passi che portano a un grande cambiamento, e porterà i miei confini creativi a un altro livello. Tanto è avvenuto da quando eravamo tutti insieme, e ritornare con l’aggiunta forza della mia famiglia e fanbase eurovisiva renderà questo uno show per cui vale la pena aspettare. Non vedo l’ora di vedervi nella Gold Coast!

Il terzo nome è sicuramente il più importante: si tratta infatti di Paulini, ex Young Divas, classe ’82 di Suva (Figi) e con base a Sydney dall’età di quattro anni. Nata Pauline Curuenavuli, ha alle spalle quasi vent’anni di carriera. Si tratta di una delle sole dieci donne ad aver avuto un album di debutto primo nelle charts australiane.

Il suo momento più importante lo ebbe tra il 2003 e il 2004, con il quarto posto ad Australian Idol e la hit “Angel eyes“, prima in patria al pari dell’album “One determined heart”. Con le Young Divas i maggiori successi sono stati “This time I know it’s for real” e “Happenin’ all over again” (2006, platino e oro) e l’album “Young Divas” (2006, doppio platino, cui è seguito l’oro di “New attitude” dell’anno successivo). Da allora ha avuto un calo netto. Di seguito il suo pensiero:

Sono molto emozionata di partecipare a Eurovision – Australia Decides, in fin dei conti è da tanto che molti di noi non potevano esibirsi per persone diverse dalle proprie famiglie. Questo significa anche che è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ho potuto sfoderare qualcuna delle note alte per cui sono nota (possiede un’estensione vocale di cinque ottave, N.d.R.). Ma questo è qualcosa che il pubblico può decisamente aspettarsi di sentire nel mio nuovo singolo che eseguirò a Eurovision – Australia Decides sulla Gold Coast nel 2022. Per me l’Eurovision è come le Olimpiadi dei cantanti! Unisce insieme così tante culture e nazioni, e sebbene sia vero che è una competizione, lo vedo come in grado di unire il mondo attraverso la musica.

In gara ci sarà anche una canzone scritta da Jude York, cantautore di Toowoomba, nel Queensland. Si tratta di una ballad che non ha ancora interprete, nel senso che il nome verrà rivelato in seguito dalla SBS.

L’Australia partecipa all’Eurovision Song Contest dal 2015: inizialmente la partecipazione di Vienna, messa in scena per il 60° anniversario del concorso, si sarebbe dovuta configurare come un one-off, ma in seguito il posto degli aussie è diventato permanente almeno fino al 2023.

Degli artisti che si sono succeduti, Guy Sebastian nel 2015 con “Tonight Again” e Dami Im nel 2016 con “Sound of silence” hanno raccolto i risultati migliori, con il 5° e il 2° posto rispettivamente. Nel 2021 per la prima volta non è arrivata la finale: Montaigne, che non ha potuto viaggiare verso Rotterdam ed è stata costretta a esibirsi in live-on-tape, si è fermata alla semifinale dello scorso martedì 18 maggio con la sua “Technicolour“.