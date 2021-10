Junior Eurovision 2021, ecco i brani di Serbia e Albania

Mentre si scaldano i motori per il Junior Eurovision 2021 a Parigi, vengono pian piano rivelate le canzoni delle varie scelte interne effettuate per la diciannovesima edizione del concorso. L’Italia, a proposito, rivelerà a Novembre il proprio o la propria rappresentante, sicuramente insieme al brano scelto (come è stato fatto ogni volta dal 2016 ad oggi, ovvero da quando è iniziata la liason dell’Italia al Junior Eurovision con l’Antoniano di Bologna).

In questo articolo presenteremo i brani della Serbia e dell’Albania, che saranno rappresentate rispettivamente dal duo Jovana & Dunja e dalla figlia d’arte Anna Gjebrea, vincitrice del Junior Fest 2021.

Serbia

Jovana & Dunja presenteranno a Parigi il brano “Children’s Eyes”, un brano che pur avendo il titolo in inglese è completamente in serbo. Il brano parla del mondo visto con gli occhi di un bambino, ma non un bambino in particolare. Si parla in particolare di come gli occhi di un bambino siano lo specchio dell’innocenza, un’innocenza che cela la bellezza di un mondo che forse i più grandi hanno dimenticato di averne fatto parte.

Parte tutto come se fosse una conversazione tra le due ragazzine, per poi aprirsi nel ritornello in una gradevole ballata balcanica che porta la firma della loro insegnante di canto nonchè mentore e produttrice Ana Frlin. Forse può sembrare un po’ outdated, ma sicuramente si distinguerà per la composizione particolare (soprattutto per il Junior Eurovision Song Contest)

Jovana Radonic è nata il 19 gennaio 2011 e già da bambina dimostra una precoce passione per la musica e la danza. A quattro anni ha la sua prima apparizione televisiva, e l’anno successivo ha preso parte ad un concorso musicale in televisione, dove si è piazzata al secondo posto. Come studentessa di conservatorio, ha vinto un importante premio nella specialità del solfeggio all’Isidor Bajic Festival.

Dunja Zinkovic è nata il 22 luglio 2010 a Novi Sad. A tre anni frequenta il laboratorio musicale “Do Re Mi” e al momento è una studentessa di pianoforte al terzo anno, presso la scuola di musica Isidor Bajic. Come Jovana, lei frequenta la scuola di canto “La La Studio”.

La Serbia al Junior Eurovision 2021 giunge reduce da due penultimi posti e due decimi posti. Riusciranno Jovana & Dunja a convincere le giurie ed il voto online?

Albania

L’Albania continua la serie ininterrotta di sole bambine schierate (record condiviso con Germania e Polonia) proponendo Anna Gjebrea con il brano Stand By You, cantato in albanese con una strofa, il bridge e metà ritornello finale in inglese. Utile ricordare che dal 2017 è cambiata la regola del Junior Eurovision Song Contest: se fino al 2016 era concesso un massimo di 25% di inserimenti in lingua inglese, dal 2017 l’asticella è stata innalzata al 40%. Fermo restando che il 60% del brano (che deve avere dal 2013 durata compresa tra i 2’45” e i 3′) deve essere cantato in una delle lingue ufficiali del Paese in questione.

Il brano sembra avere un legame diretto con quello portato dalla Germania l’anno scorso, Stronger With You. Entrambi i brani parlano di una solidarietà amicale o fraterna nell’aiutare il prossimo nelle difficoltà e supportarlo nei momenti di sconforto perchè, citando il brano di Anna, “sarò al tuo fianco e ancora una volta ci riusciremo insieme”. Nel complesso un brano che miscela Christian Pop e R’n’B (nelle piccole parti rappate) ottenendo un interessante risultato.

Il brano porta delle firme pesanti, come quelle di Gannin Arnold e Adam Watts che insieme hanno venduto 50 milioni di dischi in tutto il mondo nell’industria della musica cristiana tradizionale e contemporanea, oltre ovviamente alla firma della stessa Anna, che si è occupata del testo insieme a Endi Çuçi.

Anna Gjebrea, come riportato in un precedente articolo, è la figlia di Ardit Gjebrea, ad oggi uno dei più importanti produttori in Albania, noto per aver creato il Kënga Magjike (una sorta di Festivali i Këngës ma su una rete privata e senza orchestra).

Dal 2012 ad oggi , l’Albania è arrivata una sola volta dalla parte sinistra del tabellone di voto, nel 2015 con Mishela Rapo e la multilingue Dambaje (che ricevette i 12 punti dall’Italia). Nelle seguenti edizioni invece è giunta due volte al tredicesimo posto (2016 e 2017) e due volte al diciassettesimo (2018 e 2019). Riuscirà Anna al Junior Eurovision 2021 ad invertire questa spirale di risultati negativi? Lo scopriremo tra esattamente 52 giorni, quando il Junior Eurovision Song Contest arriverà nella Ville Lumière a portare gioia e felicità per tutti i 19 partecipanti provenienti da tutta l’Europa, dando libero sfogo alla loro immaginazione.

Portogallo

Piccola nota a margine, il sito ufficiale del Junior Eurovision ha recentemente rivelato il nome del brano che Simão Oliveira, rappresentante del Portogallo e primo rappresentante del Junior Eurovision 2021 ad essere annunciato, porterà a Parigi: si tratta di O Rapaz (Il Ragazzo) e porta la firma di Fernando Daniel e Diogo Clemente, oltre che del giovane 14enne vincitore di The Voice Kids.

Non appena il brano sarà ufficialmente rilasciato non mancherà di certo l’occasione di segnalarlo, a detta di junioreurovision.tv la rivelazione avverrà a brevissimo, non ci resta che attendere!