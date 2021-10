Måneskin nominati con “Beggin'” agli American Music Awards per la Favorite Trending Song

Ormai lo si può dire: la notte del 22 maggio 2021 ha lanciato i Måneskin verso, come cantano loro stessi per voce di Damiano David, l’altra dimensione. L’ennesima dimostrazione del successo raggiunto dalla band romana lo offre il quadro delle nominations per gli American Music Awards 2021.

Questi ultimi, per chi non li conoscesse, fanno parte di una sorta di triade nell’importanza dei premi che si assegnano negli Stati Uniti, assieme ai Billboard Music Awards e, naturalmente, ai Grammy Awards. Proprio questi sono stati, involontariamente, i progenitori degli AMA, dal momento che Dick Clark li ha creati nel 1973 per l’ABC al termine della perdita del diritto di trasmissione dei premi della Recording Academy.

Ebbene, i Måneskin sono stati nominati nella più nuova delle categorie create, la Favorite Trending Song, che in questo caso è “Beggin’“, la cover dei The Four Seasons che nella Billboard Hot 100 si sta posizionando meglio dell’originale (attualmente al 15° posto già dalla scorsa settimana), per non parlare degli innumerevoli primati che ha raccolto negli scorsi mesi.

Insieme alla versione del gruppo capitolino di “Beggin’“, sono state sottoposte a nomination “Buss It” di Erica Banks, “Body” di Megan Thee Stallion, “drivers license” di Olivia Rodrigo e “Adderall (Corvette Corvette)” di Popp Unna, molto popolare nella versione con Lil Uzi Vert.

La votazione è stata aperta oggi, con il limite di una preferenza al giorno, e si può esprimere il proprio parere sull’account TikTok degli AMAs (bisogna cercare, appunto, AMAs) oppure sul sito della Billboard al link seguente: https://www.billboard.com/amasvote.

Nel frattempo, secondo notizie che arrivano dal giornalista brasiliano José Flesch, ci sarebbero possibilità non piccole che i Måneskin possano presentarsi all’edizione 2022 del Rock in Rio da headliners: del resto, è da rimarcare come in Brasile Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio abbiano guadagnato un’enorme fama. I dati di Spotify, per dirne una, riportano come San Paolo sia la seconda città per volume d’ascolti della band romana in tutto il mondo sulla piattaforma, dietro solo a Città del Messico e davanti a Milano, Istanbul e Santiago del Cile.