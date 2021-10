Sanremo Giovani 2021: ecco i 46 selezionati dalla commissione artistica

Sono stati da pochissimo rilasciati i 46 nomi che hanno superato la prima selezione della Commissione Artistica relativamente a Sanremo Giovani 2021. Saranno loro a poter effettuare, nel mese di novembre, le audizioni che porteranno otto di loro alla serata del 15 dicembre trasmessa in diretta su Rai1. A questi si uniranno i quattro provenienti da Area Sanremo.

La Commissione Artistica che ha ascoltato le oltre 700 proposte pervenute ed effettuato questa selezione è composta da Amadeus, Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

I 46 sono una novità rispetto al regolamento, poiché in origine erano 30 le proposte che si sarebbero dovute contendere i citati otto posti di Sanremo Giovani teletrasmesso. La motivazione, nel comunicato diramato dall’Ufficio Stampa Rai, risiede nell’alta qualità delle proposte pervenute.

Questa la divisione territoriale: 24 provenienti dal Nord, 10 dal Centro, 8 dal Sud e 4 dall’estero. Sono invece 16 le donne, 26 gli uomini e 4 i gruppi (o meglio, due duo e due gruppi veri e propri).

Vari i nomi che hanno già una notorietà, tra cui Blind, rapper già da disco di platino con “Cuore nero” e terzo a X Factor lo scorso anno. Dell’edizione 2020 del format acquisito da Sky dal 2011 ci sono anche Mydrama e Manitoba. Altro candidato pesante è Matteo Faustini, che al Festival di Sanremo 2020, con “Nel bene e nel male“, ha vinto il Premio Lunezia nella sezione Giovani. Curiosità: dal momento che l’anno scorso c’era Avincola con “Goal!“, forse per caso o forse no, Faustini ha deciso di portare “Autogol“. Già visti anche i Viito: nel 2020 accompagnarono Junior Cally nella serata duetti.

Ritroviamo poi Giulia Mutti, che nel 2018 portò “Almeno tre” proprio a Sanremo Giovani. Si segnala poi l’ex Amici Enula, e con lui l’ex The Voice Thomas Cheval. Importante il riscontro sul web per le Opposite, cioè Camilla Ronchetti e Francesca Basaglia. C’è anche Elasi, premio Nuovo IMAIE a Musicultura 2021. Di quella stessa edizione di Musicultura ci sono anche i Santi Francesi, nient’altro che il nuovo nome dei vincitori The Jab

Presente una figlia d’arte come quello di Angelina Mango, che è la figlia del compianto Pino e di Laura Valente, ma già con buona esperienza alle spalle. In gara anche Francesco Faggi, fratello di quell’Elena vista in gara lo scorso anno e con lei in gara a Italia’s Got Talent. Presente di diritto anche Simo Veludo, il vincitore di Castrocaro.

L’elenco dei partecipanti

Di seguito l’elenco integrale con i nomi, le canzoni (non ancora rilasciate) e i luoghi di provenienza degli artisti come comunicati dalla Rai.

Bais – Che fine mi fai (da Udine)

– Che fine mi fai (da Udine) Federico Baroni – Chilometri (da Cesena)

– Chilometri (da Cesena) Martina Beltrami – Parlo di te (da Torino)

– Parlo di te (da Torino) Berna – Re Artù (da Catania)

– Re Artù (da Catania) Blind – Non mi perdo più (da Perugia)

– Non mi perdo più (da Perugia) Edoardo Brogi – Pioveranno sassi (da Poggibonsi)

– Pioveranno sassi (da Poggibonsi) Carolina – Nemmeno le nuvole (da Cremona)

– Nemmeno le nuvole (da Cremona) Thomas Cheval – Sale (da Ferrara)

– Sale (da Ferrara) Ditta Marinelli – Male malo mala (da Roma)

– Male malo mala (da Roma) Drama – Ma tu lo sai che (da Varese)

– Ma tu lo sai che (da Varese) Elasi – Lap dance (da Alessandria)

– Lap dance (da Alessandria) Enula – Il buio (mi calma) (da Milano)

– Il buio (mi calma) (da Milano) Esa – Come mai (dalla Francia)

– Come mai (dalla Francia) Esseho – Arianna (da Roma)

– Arianna (da Roma) Francesco Faggi – Mentalmente instabile (da Forlì)

– Mentalmente instabile (da Forlì) Matteo Faustini – Autogol (da Brescia)

– Autogol (da Brescia) Marta Festa – Tiberio (da Milano)

– Tiberio (da Milano) Diego Formoso – Anche una sola notte (da Roma)

– Anche una sola notte (da Roma) Fusaro – Senza coloranti aggiunti (da Chivasso)

– Senza coloranti aggiunti (da Chivasso) Giuse The Lizia – Bee Gees (da Palermo)

– Bee Gees (da Palermo) Kaze – Volevo portarti al mare (dal Kenya)

– Volevo portarti al mare (dal Kenya) Malvax – Zanzare (da Modena)

– Zanzare (da Modena) Angelina Mango – La mia buona colazione (da Potenza)

– La mia buona colazione (da Potenza) Manitoba – Pesci (da Firenze)

– Pesci (da Firenze) Matilde G – Lasciami qui (da Roma)

– Lasciami qui (da Roma) Mida – Lento (dal Venezuela)

– Lento (dal Venezuela) Melissa Morandini – Rumore (da Massa)

– Rumore (da Massa) Giulia Mutti – Notte fonda (da Lucca)

– Notte fonda (da Lucca) Mydrama – Soli (da Lodi)

– Soli (da Lodi) Nebraska – Jonio (da Locri)

– Jonio (da Locri) Nuvolari – Farabutto (da Piacenza)

– Farabutto (da Piacenza) Obi – Ispirazione (da Torino)

– Ispirazione (da Torino) Oli? – Smalto e tinta (da Belluno)

– Smalto e tinta (da Belluno) Opposite – Settembre (da Carpi)

– Settembre (da Carpi) Quomo – Animali (da Napoli)

– Animali (da Napoli) Matteo Romano – Testa e croce (da Cuneo)

– Testa e croce (da Cuneo) Royahl – Trap boy (da Catania)

– Trap boy (da Catania) Samia – Fammi respirare (dallo Yemen)

– Fammi respirare (dallo Yemen) Santi Francesi – Signorino (da Cuorgnè)

– Signorino (da Cuorgnè) Scozia – Britney (da Nardò)

– Britney (da Nardò) Tananai – Esagerata (da Milano)

– Esagerata (da Milano) Aurora Tumiatti – Maschere (da Milano)

– Maschere (da Milano) Viito – Naturale (da Bari)

– Naturale (da Bari) Yuman – Mille notti (da Roma)

– Mille notti (da Roma) Zo Vivaldi – Spero di star male (da Milano)

Vincitore Castrocaro

Simo Veludo – Anni ’60 (da Moncalieri)

I due vincitori della serata di Sanremo Giovani 2021, in onda il 15 dicembre, andranno a far parte, con canzoni diverse, del cast del Festival di Sanremo 2022. All’interno della serata saranno inoltre rivelati i 22 Big cui i due Giovani di cui sopra si uniranno: di tali 24, uno rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022, in programma a Torino, Pala Alpitour (PalaOlimpico) dal 10 al 14 maggio.