San Marino RTV: da oggi diffusione nazionale sul canale 831 del Digitale Terrestre (e trasmetterà anche l’Eurovision)

Dalle ore 20 di questo venerdì 29 ottobre 2021, per San Marino Rtv arriva una piccola grande svolta: addio alle trasmissioni locali, per essere presente in tutta Italia su un unico nuovo canale del digitale terrestre, il numero 831.

Risintonizzando il proprio televisore, l’emittente San Marino Rtv potrà essere seguita in tutta Italia sul canale 831, dando l’addio alla diffusione regionale, fino ad ora avvenuta tramite i canali 73 e 573.

Rimangono invariate le altre modalità di visione, ovvero il canale 93 di TivùSat e il canale 520 di Sky.

Per quanto riguarda la diffusione nazionale sul digitale terrestre, San Marino Rtv – grazie ad uno specifico accordo stipulato con la nostra tv pubblica – è ospitata sul Mux B della Rai, lo stesso dove sono presenti anche Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rai 5, Rai Storia, Rai Sport e Rai Scuola.

Eurovision in tutta Italia con San Marino RTV

Una novità che riguarderà anche tanti appassionati di Eurovision, perché a partire dal prossimo maggio (quindi in occasione dell’edizione che verrà ospitata a Torino) la diretta dell’evento sarà disponibile non solo sui canali Rai, ma anche su San Marino RTV.

Per i tanti che poco hanno gradito alcuni commentatori delle passate edizioni ci sarà dunque una modalità aggiuntiva per seguire l’Eurovision, oltre allo streaming in lingua originale su Youtube (sempre molto apprezzato).

La tv sammarinese ricorda di risintonizzare il proprio televisore e in caso di problemi, mette a disposizione una mail ([email protected]) e un numero di telefono (0549.882039), dove si potrà richiedere supporto e segnalare la zona e la tipologia di problema eventualmente riscontrato.