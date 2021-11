Junior Eurovision 2021: dal 3 novembre in vendita i biglietti

Se per l’Eurovision Song Contest 2022 di Torino (10-14 maggio) ci sarà ancora da attendere un po’, per lo Junior Eurovision 2021, visto il suo svolgimento a Parigi domenica 19 dicembre, questa macchina è già in movimento. Saranno infatti a breve disponibili i tagliandi per entrare alla Séine Musicale.

A differenza del suo fratello maggiore, allo JESC gli show per cui i biglietti vengono venduti sono due: le prove di sabato 18 e lo show che viene poi irradiato in tv il giorno successivo. A seguire, il corredo completo dei prezzi.

JESC 2021 Rehearsal Show

Sabato 19 dicembre, 17:00 CET

Carré Or (Posti d’oro): 73 euro

Catégorie 1: 55 euro

Catégorie 2: 39 euro

Fosse Debout (Posti in piedi): 29 euro

Pack Famille (Pacchetto famiglia) (4 persone):

Catégorie 1: 150 euro

Catégorie 2: 110 euro

JESC 2021 Live Show

Domenica 20 dicembre, 16:00 CET

Carré Or (Posti d’oro): 83 euro

Catégorie 1: 65 euro

Catégorie 2: 49 euro

Fosse Debout (Posti in piedi): 39 euro

Pack Famille (Pacchetto famiglia) (4 persone):

Catégorie 1: 180 euro

Catégorie 2: 135 euro

Sarà possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale della Seine Musicale a partire dalle 11:00 di mercoledì 3 novembre. Tutti gli spettatori dovranno essere muniti di Passe Sanitaire e, in ogni caso, osservare i protocolli di contenimento della pandemia di Covid-19.

Ai viaggiatori che arrivano dall’estero è dato il consiglio di tenere in considerazione le restrizioni sui viaggi in patria, oltre a eventuali ulteriori richieste che sono state messe in funzione, o lo potranno essere, dal governo francese.

Dopo un anno di assenza, l’Italia torna in gara quest’anno nella versione per i più piccoli (dai 9 ai 14 anni per la precisione) dell’Eurovision. La canzone per il concorso non è stata ancora annunciata, come neppure l’artista: si conoscerà tutto, ad ogni modo, in questo mese. Il nostro Paese ha vinto una volta, all’esordio datato 2014, con “Tu primo grande amore” di Vincenzo Cantiello.

La Francia organizza il concorso facendo seguito alla vittoria di Valentina con “J’imagine” ottenuta nell’edizione ufficialmente polacca del 2020, ma de facto svolta tutta via remoto in quello che è stato anche uno dei possibili piani (poi, fortunatamente, scongiurato) per l’Eurovision 2021.