Junior Eurovision 2021: Luca Tommassini direttore artistico per l’Albania

Ci sarà anche un altro pezzo d’Italia allo Junior Eurovision Song Contest 2021. Non soltanto l’artista, che insieme alla canzone, saranno annunciati in questo mese di Novembre, ma anche la presenza in un paese storicamente amico, ovvero l’Albania.

Sarà infatti Luca Tommassini, ballerino e coreografo romano di fama internazionale a dirigere la performance di Anna Gjebrea, la figlia d’arte che rappresenterà il Paese delle Aquile a Parigi il prossimo 29 dicembre con il brano “Stand by you”.

Tommassini non è un nome nuovo alla scena eurovisiva: negli ultimi due anni è stato infatti il direttore artistico della proposta di San Marino nella rassegna “senior”. Nel 2020 era stato uno dei motori del progetto artistico che accompagnava “Freaky” di Senhit, poi la cancellazione dell’evento causa pandemia ha spostato l’operazione solo online, culminata con una serie cover di successi eurovisivi.

Confermata l’accoppiata per il 2021, è stato lui a dirigere la performance che a Rotterdam ha visto protagonista anche il rapper Flo Rida. “Adrenalina”, nonostante il grande hype che lo ha accompagnato, ha raccolto meno del previsto, chiudendo al ventiduesimo posto in finale.

L’artista ha confermato la notizia rilanciando e commentando un post della stessa Gjebrea:

Sono molto felice di partecipare al primo Junior Eurovision che si terrà a dicembre a Parigi, con Anna Gjebrea per l’Albania.

Con l’arrivo di Tommassini, negli ultimi anni direttore artistico sia di X Factor che di Amici, dunque la rassegna si avvicina sempre di più a quella dei grandi.

L’Albania allo Junior Eurovision

L’Albania ritorna dunque in pompa magna al Junior Eurovision Song Contest, dopo un anno di assenza a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19. Insieme alla Polonia e alla Germania (sebbene quest’ultima conti appena due partecipazioni), il Paese delle Aquile ha schierato nelle sue sette partecipazioni solo bambine, seppur con risultati quasi sempre deludenti.

Dal 2012 ad oggi infatti, l’Albania è arrivata una sola volta dalla parte sinistra del tabellone di voto, nel 2015 con Mishela Rapo e la multilingue Dambaje (che ricevette i 12 punti dall’Italia). Nelle seguenti edizioni invece è giunta due volte al tredicesimo posto (2016 e 2017) e due volte al diciassettesimo (2018 e 2019).

Lo Junior Eurovision 2021 si terrà a Parigi il prossimo 19 dicembre, presso il padiglione la Grande Seine de La Seine Musicale. Saranno 19 le nazioni che si sfideranno per succedere a Valentina Tromel, che nel 2020 ha trionfato a Varsavia con “J’Imagine” donando la prima vittoria alla Francia.