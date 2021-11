Måneskin: “Beggin'” disco di platino negli Stati Uniti

Lungo le ultime quarantott’ore una lunga scia di Måneskin ha attraversato tutta l’area degli Stati Uniti, ma non solo. E non si tratta soltanto del concerto a Los Angeles, del quale parleremo, ma anche di un riconoscimento di estremamente rilevanti dimensioni: la cover di “Beggin’” del gruppo romano è certificata disco di platino negli States.

Questo significa, in altre parole, che in terra a stelle e strisce ne è stato venduto un milione di copie: un risultato straordinario per la canzone originariamente eseguita dai The Four Seasons di Frankie Valli. Non solo: è anche al 14° posto della Billboard Hot 100, migliorando ancora di una posizione il precedente primato.

💿 PLATINUM for Beggin’ in the US It’s 1M copies 🖤 TNX — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) November 3, 2021

E non finisce qui: su Spotify, l’album “Teatro d’ira – Vol. I”, dal quale proviene la canzone vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2021 “Zitti e buoni“, ha superato i 900 milioni di stream, diventando il 27° album più ascoltato sulla piattaforma di origine svedese.

Si diceva del secondo concerto americano in quel del Roxy Theatre di Los Angeles. Questo, oltre a una nuova ampia maggioranza di pubblico degli States, ha visto tra gli spettatori anche personalità illustri: si va da Tiziano Ferro al frontman degli OneRepublic Ryan Tedder, da Bebe Rexha a Bill Kaulitz dei Tokio Hotel, passando per i Palaye Royale, Luke Spiller e Gethin Davies dei The Struts, il ballerino Giuseppe Giofrè, Joe Bastianich, Alessandro Borghi.

Nel frattempo “I wanna be your slave” continua a dominare la classifica Hot Hard Rock Songs della Billboard, dove per la diciottesima settimana di fila è al numero 1. E tornando a “Beggin'”, è diventata la terza canzone più suonata nel Pop Airplay americano.

“Beggin'”, inoltre, resiste tuttora nella top 20 delle charts globali di Spotify, al numero 19 per la precisione, mentre rimane tranquillamente in ottime posizioni anche “I wanna be your slave”, che si trova al numero 57 ed oltretutto in risalita.

Intanto Kateryna Pavlenko, voce dei Go_A, quinti con “Shum” a Rotterdam per l’Ucraina con annesso 2° posto al televoto, ha per il momento smentito l’esistenza di una collaborazione con i Måneskin,