Junior Eurovision 2022, per il Kazakistan Beknur Jánibekuly e Álınur Khamzin con “World of Fairytales”

Il Kazakistan si aggiunge all’elenco dei Paesi che hanno designato il proprio rappresentante per lo Junior Eurovision Song Contest 2022, che si svolgerà a Parigi il prossimo 29 dicembre. Il biglietto per la Francia, dopo la finale nazionale è andato a Beknur Jánibekuly e Álınur Khamzin con “World of Fairytales”, titolo inglese dell’originale kazako “Ertegi alemi”.

Si tratta in realtà di una decisione maturata a tavolino da parte di Khabar Agency, la tv dello stato ex sovietico. La finale nazionale infatti, vedeva sfidarsi dieci piccoli interpreti per altrettante canzoni ed i due vincitori gareggiavano separatamente.

Il verdetto, che vedeva come nel classico stile eurovisivo la combinazione di giuria e televoto con pari peso, ha visto Beknur Jánibekuly vincere largamente il televoto (oltre il 25%) e Álınur Khamzin invece imporsi altrettanto largamente per le giurie (oltre il 17%). La combinazione dei due risultati ha però dato esattamente la stessa percentuale ovvero il 30,5%.

Da qui la decisione della giuria, in deroga al regolamento che avrebbe dovuto premiare il vincitore per la giuria stessa, di mandare entrambi in gara, con la canzone Khamzin, rititolata in inglese. Beknur Jánibekuly, nato nel 2012 sarà così il primo artista tetraplegico sul palco dello Junior Eurovision. Al suo fianco Álınur Khamzin, classe 2010. Entrambi sono alla prima esperienza internazionale.

Il precedente “eurovisivo”

Questa singolare scelta della tv è una primizia per lo Junior Eurovision ma non lo è per il mondo eurovisivo. Fu infatti formato in questo modo il duo Ell & Nikki, ovvero Elgar Qasimov e Nigar Jamal, che rappresentò l’Azerbaigian nel 2011 a Dusseldorf e portò al primo successo il paese caucasico con “Running scared”.

Furono designati entrambi vincitori dalla giuria, in una finale del quale l’esatto ordine di classifica non fu mai reso noto. Diversi media eurovisivi indicarono come effettivo vincitore Qasimov al quale sarebbe stata poi affiancata d’ufficio anche Nigar Jamal. In questo caso però il brano fu selezionato successivamente, composto in maniera specifica per il concorso da un team svedese.

Il Kazakistan allo Junior Eurovision

Il Kazakistan partecipa allo Junior Eurovision Song Contest su invito della EBU visto che Khabar Agency, la tv con sede ad Almaty, la più grande città del Paese (ma non la capitale, che è Nur-Sultan, già Astana, così rinominata in omaggio al defunto ex presidente Nursultan Nazarbaev, capo di stato- oligarca per 29 anni) è solo membro associato.

Il Paese gravita infatti fuori dall’area di riferimento della EBU e dunque la sua situazione è uguale a quella dell’Australia.

Alla quarta partecipazione, i kazaki hanno messo insieme due secondi posti ed un sesto posto, quest’ultimo ottenuto con la prima rappresentante Danelya Tuleshova, che poi si è fatta onore anche ad America’s got Talent.