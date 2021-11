I Måneskin conquistano anche Las Vegas

È successo questa notte: i Måneskin hanno ancora una volta incendiato il palco e gli animi degli spettatori. Questa volta però gli spettatori erano 65mila e il palco era l’Allegiant Stadium di Las Vegas.

I Måneskin, infatti, nella serata del 6 novembre, sono stati chiamati ad aprire il concerto dei Rolling Stones nella città più grande dello Stato del Nevada.

Con una tenuta da 4 luglio, il giorno della festa nazionale degli Stati Uniti, contrassegnata da pantaloni aderenti a strisce rosse e maglia luccicante blu con le stelle, il frontman dei Måneskin, Damian David esordisce così sul palco:

Hello Las Vegas! È un onore essere qui ed avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre.

Dopodiché, solo musica: uno spettacolo di 30 minuti durante i quali i Måneskin hanno eseguito i loro più grandi successi. Prima due brani in italiano: ”In nome del padre” e successivamente ”Zitti e Buoni” (con cui hanno trionfato all’Eurovision 2021).

Si procede, poi, con ”Beggin”’, la cover dei The Four Seasons, che ha reso celebre la band romana anche oltreoceano e che è stata proclamata disco di platino proprio negli USA.

A seguire ‘Mammamia”, l’ultima creazione dei Måneskin, ”I Wanna Be Your Dog”, omaggio al loro mentore Iggy Pop e ai The Stooges e per finire ”I Wanna be Your Slave”. Al termine della loro performance vengono raggiunti sul palco da Mick Jagger, leader dei Rolling Stones, che li ringrazia in italiano: “Grazie mille ragazzi”.

I Måneskin e il successo negli USA

Il concerto della scorsa notte ha consacrato definitivamente il dominio della band romana anche in terra statunitense. La serata in cui hanno convinto con il loro rock anche i più scettici arriva dopo una scia di successi negli USA: disco di platino per ‘’Beggin’’’, 15esimo posto della Billboard Hot 100 sempre con ‘’Beggin’’’, concerto alla Bowery Ballroom di Manhattan, al Roxy Theatre di Los Angeles passando come ospiti al celeberrimo The Tonight Show di Jimmy Fallon.

Li attendiamo adesso per il tour tutto italiano, per il prossimo tour europeo, al festival musicale di Lollapalooza a Parigi e naturalmente all’Eurovision 2022 a Torino.