Måneskin, piovono dischi di platino per “Teatro d’ira – Vol. I” e “Il ballo della vita”

Non una, ma due certificazioni in un colpo solo per i Måneskin nella nuova tornata dell’elenco settimanalmente pubblicato dalla FIMI sul proprio sito internet. Coinvolti sono gli album “Il ballo della vita” e “Teatro d’ira – Vol. I“, che raggiungono rispettivamente i quattro e i tre dischi di platino.

Continua la scia di successi della band romana, finita nuovamente su tutti i giornali possibili e immaginabili dopo la grande accoglienza riservata loro dal pubblico dei Rolling Stones a Las Vegas. Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio vi hanno infatti aperto il concerto del leggendario gruppo di Mick Jagger, che non solo li ha salutati in italiano (“Grazie mille, ragazzi”), ma si è anche immortalato con loro in una foto diventata immediatamente virale su tutti i social.

“Il ballo della vita” è il secondo album in studio dei Måneskin dopo l’EP “Chosen“. Pubblicato il 26 ottobre 2018, contiene due dei loro più grandi successi, che sono “Torna a casa” e “Morirò da re“, rispettivamente quintuplo e triplo platino, oltre a “Are you ready?” che è stata certificata oro.

Dopo l’Eurovision Song Contest 2021, il lavoro è entrato di prepotenza nelle classifiche di mezza Europa, con i seguenti picchi: secondo posto in Lituania, quinto in Croazia e Finlandia, settimo in Belgio (parte fiamminga) e Paesi Bassi, nono in Polonia.

“Teatro d’ira – Vol. I” è invece il terzo, e al suo interno c’è “Zitti e buoni“, la canzone che ha portato il gruppo di Roma a vincere l’Eurovision, due mesi e poco più dopo il Festival di Sanremo, in quel di Rotterdam in rappresentanza dell’Italia. Cinque i dischi di platino in questo caso, tre per “I wanna be your slave” e uno per “Coraline”: in questo caso ci si riferisce soltanto all’Italia, dal momento che c’è un’altra ventina di certificazioni estere in ballo.

Il traino eurovisivo ha fatto sì che l’album diventasse primo in Svezia, Lituania, Finlandia e UK Rock & Metal, secondo in Norvegia, Islanda, Paesi Bassi, terzo in Belgio (sia Fiandre che Vallonia), Repubblica Ceca e Slovacchia, quarto in Danimarca, Polonia e Billboard Heatseekers Albums, quinto in Austria e Svizzera, sesto in Portogallo, settimo in Grecia e Billboard World Albums, ottavo in Spagna, nono in Giappone (Rock Albums), undicesimo in Germania e 19° nella Billboard Hard Rock Albums.

Di seguito il novero attuale delle certificazioni italiane raggiunte dal gruppo rock romano nella sua ancor giovane, eppur ricca, parabola artistica.

Album

Il ballo della vita (2018) – Quadruplo platino

Teatro d’ira – Vol. I – Triplo platino

Chosen (2017, è in realtà un EP) – Doppio platino

Canzoni