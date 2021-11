Junior Eurovision 2021: l’apertura sarà affidata agli Ofenbach

Un nome a sensazione aprirà l’edizione 2021 dello Junior Eurovision Song Contest 2021 che si svolgerà il 19 dicembre a Parigi. Si tratta degli Ofenbach, il duo di dj e producer parigini famosi in tutto il mondo e che sono legati ai giovani partecipanti al concorso dal fatto di avere iniziato a fare musica ad appena 11 anni.

Dorian Lauduique e César de Rummel hanno una formazione musicale che va al di là di quella EDM che li ha resi famosi: il primo è un cantante e chitarrista, il secondo invece nasce come pianista classico e nel tempo libero suona la batteria.

La loro particolarità sta proprio nel fatto di essere un duo di producer: hanno sempre lavorato insieme guadagnandosi la stima di tantissimi big internazionali. I due artisti non hanno mancato di sottolinearlo al sito eurovision.tv:

Il fatto che siamo in grado di farlo insieme è la cosa più sorprendente, condividiamo tutto nelle nostre vite ed è una grande esperienza stare con qualcuno che ti capisce. La maggior parte dei DJ non ce l’ha.

César de Rummel aggiunge:

Ogni volta che registriamo una canzone, cerchiamo di trovare una buona idea. Prendiamo la nostra chitarra e facciamo qualcosa. Ma quando sentiamo qualcosa, ci fermiamo sulla melodia. Poi proviamo a comporre intorno all’emozione che abbiamo provato in quel momento’

L’altro legame con l’Eurovision è quello che li unisce a Benjamin Ingrosso, rappresentante svedese nel 2018 a Lisbona con “Dance you off”: insieme a lui hanno prodotto il singolo “Paradise“, certificato disco d’oro.

Chi sono gli Ofenbach

Attualmente nelle charts di tutto il mondo con “Wasted love”, nel quale mette la voce il cantante statunitense Lagique, gli Ofenbach proseguono la scuola dei grandi dj e producer francesi che ha in David Guetta, Bob Sinclar, Klingande, Martin Solveig e Kungs i massimi esponenti.

Noti per la loro fusione di EDM, rock, pop e vari altri generi e disco di diamante (500.000 copie) in Francia per il singolo d’esordio “Be mine”, in soli 6 anni hanno già fatto collezione anche di dischi di platino in giro per il mondo, arrivando a 1,7 milioni di streams in giro per il mondo e 15 milioni di ascoltatori al giorno su Spotify.

La loro scia di collaborazioni è lunghissima: Norma Jane Martine (autrice della parte inglese del testo di “No degree of separation” di Francesca Michielin (Eurovision 2016 per l’Italia), con la quale hanno inciso “Head Shoulders Knees & Toes” (10 dischi di platino), il cantautore statunitense Wax, il collega dj francese Feder ma soprattutto la cantante britannica Ella Henderson: ” il banger “Hurricane” è in questo momento in alta rotazione.

Lo Junior Eurovision 2021

In totale saranno 19 le nazioni partecipanti al Junior Eurovision 2021 che si terrà il prossimo 19 Dicembre: Albania, Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Francia (paese organizzatore), Georgia, Germania, Irlanda, Italia, Kazakistan, Malta, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Russia, Serbia, Spagna e Ucraina.

Ad ospitare la rassegna sarà il padiglione La Grande Seine della prestigiosa sala da concerto La Seine Musicale a Parigi. L’Italia comunicherà la propria scelta relativamente a cantante e canzone in questo mese di novembre.