Melodifestivalen 2022. Le indiscrezioni sul cast: dalla carica degli ex-vincitori ai debuttanti di lusso

A poche settimane dallo svelamento dei partecipanti al Melodifestivalen 2022, Aftonbladet come da tradizione anticipa l’emittente SVT andando a rivelare i probabilissimi artisti in gara nel concorso canoro svedese.

Spiccano due nomi su tutti, quelli di John Lundvik e Robin Bengtsson. I vincitori delle edizioni 2019 e 2017 sono dati come sicuri contendenti al titolo.

Per il primo si tratterebbe della terza apparizione in gara dopo il debutto – subito sul podio – nel 2018 e la vittoria l’anno successivo: celebre rimane la sua smorfia di disappunto all’Eurovision di Tel Aviv quando, in vetta alle preferenze delle giurie, si vide relegato al 5° posto dai voti, pochi, del pubblico.

Robin Bengtsson invece dopo la vittoria del 2017, seguita da un altro 5° posto per la Svezia all’Eurovision di Kiev, era già tornato in gara al Melodifestivalen nel 2020 ma senza grande fortuna classificandosi 8°. Sarà da tenere d’occhio nella prossima edizione perché, riporta Aftonbladet, la canzone, pur essendo un brano pop che poco si discosta dalla produzione passata dell’artista, è di grande impatto.

Opposti a questi due nomi di peso, abituati ormai al palco del Melodifestivalen, c’è una nutrita batteria di esordienti dalle esperienze più disparate.

Il nome più importante è quello di Cazzi Opeia, al secolo Moa Anna Maria Carlebecker, che non rilascia un singolo dal 2018 ma è stata attivissima negli ultimi anni come DJ e autrice, specialmente per le girl-/boy-band coreane tra cui figurano i pluripremiati BTS. Per loro ha scritto il brano “We Are Bulletproof: Eternal” contenuto nell’album “Map Of The Soul: 7” del 2020.

Dovrebbero debuttare al Melodifestivalen anche personaggi televisivi e social come Lance Hedman e Theoz. Il primo, figlio della modella e cantante Magdalena Graaf e del calciatore ex Ancona Magnus Hedman, è salito alla ribalta in seguito alla sua partecipazione a “Behandlingen” (in italiano “Trattamento”), reality-show incentrato sul percorso di disintossicazione dall’alcol.

Prima di questa esperienza televisiva il 21enne Lance Hedman si è fatto notare come membro del duo EDM Lance & Linton con l’amico Linton Calmroth. Insieme hanno prodotto dei singoli di discreto successo in patria ma per questa avventura il figlio d’arte dovrebbe correre da solo.

Dall’esplosione social al palco del Melodifestivalen; questa è la parabola di Theoz (all’anagrafe Theodor Haraldsson), 16enne star di TikTok con 2 milioni di follower. Il suo percorso ricorda quello fatto da Bishara nel 2019, all’epoca coetaneo di Theoz e star di Instagram grazie alle sue cover, che con un brano scritto da Benjamin Ingrosso (ESC 2018) arrivò clamorosamente al 2° posto. Ora sta al giovanissimo TikToker provare a fare meglio.

Altro artista che si è fatto conoscere sui social, con meno clamore, ma che dovrebbe portare in gara un brano dalla firma pesante è Angelino Markenhorn. La sua canzone, dalle anticipazioni, è stata scritta dal danese Thomas Stengaard, autore di “Only Teardrops” di Emmelie De Forest (vincitrice dell’ESC 2013) e “El Diablo” di Elena Tsagrinou, in gara quest’anno per Cipro.

Chiuso il capitolo debuttanti c’è spazio per alcuni volti noti della manifestazione che proveranno ancora una volta a staccare il biglietto per l’Eurovision Song Contest che, è sempre bello ricordarlo, si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio 2022.

Dovrebbero ritornare in gara il latin-pop di Alvaro Estrella e l’energia di Klara Hammarstrom. La loro conferma implicherebbe la decadenza della regola che limita a due il numero di partecipazioni consecutive. Entrambi infatti hanno già preso parte alle edizioni 2020 e 2021.

Gli ultimi due nomi che emergono dalle anticipazioni di Aftonbladet sono quelli di LIAMOO e Malou Prytz. Per entrambi si tratterebbe della terza partecipazione assoluta al Melodifestivalen. Tra i due chi ha raccolto i migliori risultati finora è l’ex vincitore di “Idol Sverige”: 6° nel 2018 e 3° nel 2019 in coppia con Hanna Ferm.

Per scoprire se queste anticipazioni saranno tutte confermate bisognerà aspettare i primi giorni di dicembre mentre la 62° edizione del Melodifestivalen scatterà, con la conduzione di Oscar Zia, il 5 febbraio 2022 da Malmö, per poi proseguire con altre 4 semi-finali – con la grande novità dell’abolizione dell’Andra Chansen – fino alla finale del 12 marzo.