Junior Eurovision 2021: Elisabetta Lizza rappresenterà l’Italia

È stato appena annunciato, attraverso il sito ufficiale dello Junior Eurovision, l’artista che avrà l’onere e l’onore di rappresentare l’Italia allo Junior Eurovision 2021.

Si tratta di Elisabetta Lizza che volerà a Parigi il prossimo 19 dicembre per rappresentare il nostro tricolore con il brano ‘’Specchio (Mirror On The Wall)’’. La canzone verrà rilasciata in un secondo momento.

Chi è Elisabetta Lizza

Elisabetta Lizza è originaria di Ardo, un piccolo paese in provincia di Brescia, che appartiene a una peculiare zona collinare nota anche come ‘’Franciacorta’’. Curioso come il paese natale dell’artista sia conosciuto con un nome che richiama proprio la Francia dove, di fatto, Elisabetta Lizza si dovrà esibire.

La giovane cantante ha comunque una certa esperienza alle spalle, avendo trascorso gli ultimi tre anni esibendosi in musical e partecipando a concorsi locali. Dopo questo periodo di formazione, è pronta a salire sul palco dello Junior Eurovision.

Elisabetta canta, balla e suona il pianoforte e ha ammesso che le due cose la rendono felice sono proprio suonare il pianoforte e mangiare italiano con la propria famiglia e i propri amici. I suoi artisti preferiti sono Sam Smith, Bruno Mars e, naturalmente, i Måneskin!

L’Italia verso lo Junior Eurovision 2021

Come precedentemente annunciato, l’Italia prenderà parte allo Junior Eurovision Song Contest 2021, che si terrà in Francia, a Parigi, presso La Seine Musicale. Inizialmente la RAI non aveva manifestato interesse per l’evento, essendo anche stata assente durante l’edizione del 2020.

Tuttavia, c’è stato un cambio di rotta nel giro di qualche settimana, che ha portato il nostro paese nell’elenco dei 19 che prenderanno parte alla manifestazione musicale per bambini da 9 a 14 anni.

Il debutto dell’Italia allo Junior Eurovision Song Contest risale al 2014 quando fu rappresentata da Vincenzo Cantiello con il brano ‘’Tu primo grande amore’’.

Vincenzo Cantiello è ricomparso nuovamente sugli schermi della TV italiana come uno dei partecipanti dell’attuale edizione di ‘’All Together Now’’, condotta da Michelle Hunziker su Canale 5.

L’anno del debutto fu anche l’anno della vittoria dell’Italia allo Junior Eurovision che, tuttavia, l’anno dopo non ospitò la kermesse musicale (per lo Junior Eurovision non vige la stessa regola dell’Eurovision secondo cui il paese campione in carica deve essere il paese organizzatore dell’edizione successiva).

Qui un breve riepilogo di tutte le partecipazioni italiane allo Junior Eurovision Song Contest:

2014 – Vincenzo Cantiello con ‘’Tu primo grande amore’’- 1° posto

2015 – Chiara e Martina Scarpari con ‘’Viva’’ – 16esimo posto

2016 – Fiamma Boccia con ‘’Cara Mamma (Dear Mom)’’ – 3° posto

2017 – Maria Iside Fiore con ‘’Scelgo (My Choice)’’ – 11esimo posto

2018 – Melissa e Marco con ‘’What Is Love’’ – 7° posto

2019 – Marta Viola con ‘’La Voce della Terra’’ – 7° posto

Chissà, se in questo anno fortunato dove l’Italia ha trionfato all’Eurovision e non solo, ci sia margine di speranza anche per una vittoria allo Junior Eurovision! A Elisabetta Lizza va il nostro più grande in bocca al lupo!