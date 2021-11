Continua nel segno del rock la strada dell’Italia anche al Junior Eurovision 2021. Poche ore fa è stato pubblicato sul canale YouTube del concorso il brano di Elisabetta Lizza, la nostra piccola rappresentante.

Una traccia che promette scintille. La canzone, che si intitola Specchio (Mirror On The Wall), è caratterizzata da uno stile pop-rock con sferzanti riff di chitarra per tutto il corso del brano. Il testo parla di ribellarsi alle convenzioni, di mostrarsi per ciò che si è, senza paura del pregiudizio.

La composizione presenta inevitabili richiami alle melodie dei trionfatori dell’Eurovision Song Contest 2021, i Måneskin (di cui Elisabetta è una grande fan), ed è nel complesso molto solida e convincente.

Il pezzo è in italiano, con un paio di intermezzi in inglese. Ecco qui il testo completo del brano che la giovane di Ardo, paesino della Franciacorta, canterà al Junior Eurovision 2021:

Mente lo specchio mente,

sporca, rotta, bugiarda lente

Offende, lo specchio offende

Davanti agli occhi tira le tende

Scende lo specchio scende

dietro i pensieri sotto la pelle

Ride lo specchio ride

dei miei affetti, dei miei insuccessi

Ride lo specchio ride

dei miei difetti, dei miei complessi

spira tra le sue spire, cadono a fondo le mie incertezze

RITORNELLO

Io sono qui, senza filtri e senza inganni

Sono così, oltre il velo dei miei sguardi

C’è un universo dentro di me

Io sono qui, qui davanti a te

Specchio, specchio delle mie brame

amami, abbracciami, accettami

Specchio, specchio delle mie fiabe

Amami e stimami, rispettami

Specchio, specchio delle mie brame

Dimmi la verità

Io sono qui, senza filtri e senza inganni

Sono così, oltre il muro dei miei sguardi

Cerca il riflesso dentro di me,

And you will never lie to me again

Io sono qui, qui davanti a te

Via le maschere dagli occhi, via dall’anima

Il mio cuore la mia essenza custodirà

I just want to be dreamy everyday

And you will be a memory

Io sono qui, senza trucco e senza inganni

Sono così, oltre il velo dei miei sguardi

Guarda il riflesso dentro di me

And you will never lie to me again

Io sono qui, qui davanti a te

Probabilmente sarà l’entusiasmo del primo ascolto, ma sembra di ritrovarsi dinanzi al brano più forte che l’Italia abbia portato nelle sue sette partecipazioni.

Chissà che sulla scia della vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, e dopo la sequela di successi ottenuti dall’Italia in questo 2021, la nostra nazione non riesca a vincere anche il Junior Eurovision 2021 che si terrà a Parigi.

L’Italia al Junior Eurovision Song Contest

‘’Italia ha vinto lo Junior Eurovision alla sua prima partecipazione, nel 2014, con “Tu, primo grande amore” di Vincenzo Cantiello (attualmente tra i concorrenti del talent di Canale 5 All Together Now); è poi arrivata terza con “Cara mamma (Dear Mom)” di Fiamma Boccia due anni dopo.

Ritorna in pompa magna dopo un anno di assenza dopo essere arrivata settima nel 2019, con la piccola torinese Marta Viola ed il suo brano a tema ecologico “La voce della terra”.



Nelle altre partecipazioni l’Italia è arrivata sedicesima (nel 2015 con le gemelle Chiara e Martina Scarpari), undicesima (nel 2017 con Maria Iside Fiore) e settima (nel 2018 con Marco e Melissa).

Torna al Junior Eurovision 2021 dopo un anno di assenza, e le intenzioni per fare bene ci sono tutte.

Il Junior Eurovision 2021 si terrà a Parigi, in Francia, il prossimo 19 Dicembre alle 16 (ora italiana) nel complesso concertistico denominato La Seine Musicale. Non è ancora noto se sarà trasmesso su Rai Gulp, come gli altri anni.

Il vincitore del Junior Eurovision 2021 sarà determinato come dal 2017 dalla classifica complessiva del voto delle giurie nazionali e dal voto online, in cui si potrà votare da 3 a 5 canzoni (e si potrà anche votare per il proprio Paese).

Il nostro più grande in bocca al lupo ad Elisabetta per questa grande avventura!