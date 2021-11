Eurovision 2022, il Circus Mircus rappresenterà la Georgia

L’emittente televisiva georgiana GPB ha appena annunciato che a rappresentare la Georgia all’Eurovision 2022 sarà il Circus Mircus. Si tratta di un progetto iniziato a Tbilisi, la capitale della Georgia, da tre artisti che hanno abbandonato l’accademia circense locale alla fine del 2020. Queste sono le dichiarazioni riportate nella loro pagina facebook:

Non eravamo abbastanza bravi, probabilmente i peggiori della troupe, ecco perché siamo diventati amici

Nonostante abbiano lasciato l’accademia, non hanno smesso di intrattenere il pubblico virtuale pubblicando 10 video musicali in meno di un anno.

Siamo cresciuti in un movimento e nel nostro viaggio siamo stati raggiunti da professionisti di diversi settori. Dal punto di vista del suono il Circus Mircus è unico e racchiude una miriade di generi, riflettendo in modo intricato il mondo interiore e l’esperienza di vita di ogni membro della band.

Questa la loro lettera di presentazione appena pubblicata per l’Eurovision Song Contest 2022, anche in versione video:

Cari terrestri,

Questo è un messaggio del Circus Mircus. Desideriamo informarvi che in base alla decisione presa dall’emittente pubblica georgiana, al concorso internazionale di canzoni dell’Eurovision, la Georgia sarà rappresentata dal Circus Mircus. Mi chiedi, cos’è il Circus Mircus? È un movimento che riunisce decine di professionisti di diversi campi per creare un’esperienza audiovisiva senza precedenti. La pietra angolare della loro filosofia risiede nel completo abbandono delle strutture musicali. Per parlare con i membri del Circus Mircus e per ulteriori informazioni, inviaci un’e-mail.

Inutile dire che queste decine di professionisti non potranno salire tutte sul palco dell’Eurovision: vige, infatti, la regola che non vi possono essere più di sei artisti insieme. GPB non ha ancora rivelato come verrà selezionata la canzone che il Circus Mircus eseguirà all’Eurovision 2022, ma probabilmente verrà fatta una scelta dall’emittente GPB proprio come l’anno scorso con Tornike Kipiani con You che ha concluso la sua esperienza eurovisiva con un sedicesimo posto nella seconda semifinale: per il quarto anno consecutivo, quindi, la Georgia non è riuscita a passare alla finalissima.

A causa del Covid-19 la Georgia ha, quindi, optato per una selezione interna, ma non è la prima volta nella sua storia eurovisiva: anche nella scorsa edizione del 2021, nel 2018, nel 2014 e nel 2013 aveva effettuato questa scelta. A essere originale, invece, stando a quanto riferito dalla stessa emittente, sarà proprio il progetto legato al gruppo. Vedremo se sarà la strada giusta per portare, per la prima volta nella sua storia, la Georgia ai piani alti della classifica.

Intanto, qui sotto potete ascoltare l’ultimo loro brano.