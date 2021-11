Junior Eurovision 2021, Nikoloz Kajaia per la Georgia con “Let’s count the smiles”

Dopo una lunghissima selezione, sarà Nikoloz Kajaia a rappresentare la Georgia al Junior Eurovision 2021 a Parigi.

Una competizione protratta per oltre due mesi, Nikoloz ha battuto nella finalissima Gega Shonia e Barbara Makhatadze, rispettivamente classificatisi secondo e terza.

Nikoloz Kajaia ha solo dieci anni, ed è il terzo ragazzo solista a rappresentare la Georgia al Junior Eurovision Song Contest. Prima di lui ci sono stati Grigol Kipshidze (giunto al secondo posto nel 2017 a tre punti dalla vincitrice Russia) e Giorgi Rostiashvili (quattordicesimo posto nel 2019, ad oggi il peggior risultato di sempre della Repubblica Caucasica).

Il brano che Nikoloz porterà al Junior Eurovision 2021 è stato rilasciato poco fa, e si intitola Let’s Count The Smiles, un brano dai ritmi funky e retrò, con alcuni inserti in inglese ed in francese.

Con la pubblicazione del brano georgiano, all’appello del Junior Eurovision 2021 mancano ancora tre brani, quello dell’Armenia (che non ha ancora rivelato niente sul probabile ritorno di Maléna Fox), il brano dell’Azerbaigian (interpretato da Sona Azizova) e quello dell’Irlanda (rappresentata da Maiú Levi Lawlor).

Manca inoltre all’appello la versione definitiva del brano per il Junior Eurovision 2021 del Kazakistan, che come ben sappiamo sarà cantato dai due vincitori ex aequo della selezione nazionale, Alynur Hamzin e Beknur Žanibekluy. Ad oggi si conosce solo la versione cantata da Alynur, interprete originario del brano World of Fairytales.

La Georgia al Junior Eurovision Song Contest

La Georgia giunge al Junior Eurovision 2021 in qualità di nazione con più vittorie di tutte e come una delle powerhouse della competizione per ragazzini. È l’unica infatti al momento ad aver ottenuto ben tre vittorie nel 2008, 2011 e 2016.

La storia del Junior Eurovision 2008 e della vittoria georgiana è inoltre strettamente legata all’Eurovision Song Contest dei più grandi.

La vittoria del gruppo vocale Bzikebi con il brano Bzzz… (Cantato in una lingua immaginaria) fu motivo di grande gioia per la Georgia, e soprattutto motivo di sorpresa dato che i tre bambini ottennero un 12 punti proprio dalla Russia, con la quale la Georgia proveniva dalla Seconda guerra in Ossezia del Sud, considerata la prima guerra in territorio europeo del XXI secolo.

La Russia aveva già vinto l’Eurovision quell’anno con Dima Bilan, e si apprestava ad ospitare l’anno successivo uno degli Eurovision più costosi di sempre a Mosca, e la Georgia per protesta si ritirò inizialmente dalla competizione.

Fu proprio la vittoria degli Bzikebi a fare compiere alla Georgia ed all’emittente nazionale GPB un cambio di rotta, iscrivendosi all’ultimo momento. Nonostante ciò, la Georgia all’Eurovision 2009 ebbe vita breve.

Furono infatti selezionati gli Stephane & 3G, con il brano “We Don’t Wanna Put In” che fu rigettato dall’EBU e dall’emittente russa per chiari riferimenti politici al Presidente della Russia Vladimir Putin. Dato che il regolamento dell’Eurovision Song Contest non ammette brani con riferimenti politici di alcun tipo, il brano fu respinto (esattamente come è successo per la Bielorussia quest’anno), la Georgia si rifiutò di mandare un altro brano e si ritirò dall’Eurovision Song Contest 2009.

Il Junior Eurovision 2021 si terrà a Parigi il prossimo 19 Dicembre, diciannove saranno i partecipanti ed uno solo tra loro vincerà il prestigioso trofeo, diventando il successore della piccola Valentina Tromel