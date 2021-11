Malgioglio annuncia: “Io e Gabriele siamo pronti per l’Eurovision”. E Corsi…

Si va verso la conferma di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi per il commento dell’Eurovision Song Contest 2022, che come è noto si terrà a Torino presso il PalaOlimpico dal 10 al 14 Maggio 2022, dopo la vittoria dei Måneskin con “Zitti e buoni” a Rotterdam.

E’ stato lo stesso cantautore siciliano a farsi sfuggire l’annuncio nel corso dell’ospitata, insieme a Corsi, nel programma “Da noi… a ruota libera” condotto su Rai 1 da Francesca Fialdini. Si parlava del prossimo tour comune di Umberto Tozzi e Raf e nel congedarsi dalla conduttrice, l’istrionico cantautore catanese ha detto:

Non perdetevi venerdì Tale e Quale show, perchè che sarà pazzesco, ma non perdetevi neanche… (pausa e risata ndr) .io e Gabriele siamo pronti anche per andare all’Eurovision

Corsi tenta di bloccarlo: “Non dire niente, non dire niente“. E lo trascina via. Malgioglio cerca allora di salvarsi in corner:

Noi l’abbiamo buttata lì, poi se ci vogliono bene, se non ci vogliono pazienza!

Sembra dunque che manchi soltanto l’annuncio ufficiale per la conferma del duo al commento della serata finale. Fra l’altro la loro presenza nello talk show della Fialdini è stata in gran parte improntata proprio all’Eurovision, con un gioco nel quale venivano mostrate le performances con l’invito a ricordarle e commentarle.

Malgioglio però ha precisato subito:

Non mi ricordo il nome di nessun cantante, era lui quello che si informava di tutto. Però abbiamo portato fortuna ai Måneskin.

Sono state trasmesse anche alcune clip della serata finale, ultima delle quali il famoso strip di Gabriele Corsi, che aveva promesso nel caso fosse arrivata la vittoria dell’Italia al concorso.

Perché ci sarà il commento fuori campo

Vale ricordare un fatto: stiamo parlando del “commento” fuori campo – il cosiddetto ‘voice over’ – non della conduzione sul palco di Torino. Il fatto che la rassegna si svolga in Italia infatti, non esclude la possibilità per l’emittente organizzatrice (dunque la Rai) di prevedere un commento in italiano fuori campo, visto che lo show come abbiamo detto più volte, sarà condotto integralmente in inglese, con qualche inserto in francese.

Impossibile, in questo senso, fare i paragoni con le due precedenti edizioni italiane, quella del 1965 a Napoli e quella del 1991 a Roma. Nel primo caso infatti, la regola della conduzione in inglese non era ancora in vigore e dunque Renata Mauro condusse regolarmente in italiano.

Renato Tagliani, storico commentatore Rai e tuttora detentore del record di serate eurovisive per la nostra tv era comunque presente come voce fuori campo in alcuni momenti ed in quella occasione fu anche lo spokesperson.

Nel caso dell’edizione di Cinecittà, invece, la Rai non aveva previsto alcun commento fuori campo perchè i due conduttori Toto Cutugno e Gigliola Cinquetti, nonostante le indicazioni della EBU, presentarono lo spettacolo interamente in italiano, provocando non poca irritazione nei vertici dell’Eurovisione.

Tozzi e Raf ricordano l’Eurovision

C’è da dire, per fortuna, che i tempi in cui l’Eurovision veniva snobbato dai programmi Rai sono lontanissimi. Nell’introdurre Raf e Tozzi, infatti, è la stessa Francesca Fialdini a ricordare la loro partecipazione a Bruxelles nel 1987 con “Gente di mare”.

Raf risponde alla sollecitazione della conduttrice:

Ci siamo piazzati molto bene, è stato un terzo posto quasi inaspettato, è stata davvero una bella cosa per noi. Io ed Umberto condividiamo con piacere questa soddisfazione.

A questo punto dunque, non resta che attendere l’annuncio ufficiale della Rai per verificare se l’annuncio di Malgioglio corrisponda a verità o meno.

Ed ovviamente si attende con ansia anche la comunicazione di chi lo show dovrà condurlo sul palco, con Alessandro Cattelan sempre in pole position. Una scelta che potrebbe fare davvero la differenza.