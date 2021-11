Måneskin, altro trionfo: Best Rock agli MTV EMA, premiato anche Gjon’s Tears

I Måneskin vincono ancora. Il premio Best Rock degli MTV European Music Awards va alla band romana che, dopo il trionfo all’Eurovision 2021, ha letteralmente fatto incetta di premi e certificazioni.

Alla László Papp Sportaréna di Budapest, in Ungheria, è andata in scena la consegna dei premi e i trionfatori dell’Eurovision 2021 sono stati grandi protagonisti, per una scia di successi davvero infinita.

“In molti ci dicevano che non ce l’avremmo fatta con la musica. Beh, si sbagliavano“. Sono state queste le parole di un emozionato Damiano David, salito sul palcoscenico di Budapest insieme alla band per ritirare il premio e successivamente esibirsi con la loro ultima hit “Mammamia“.

La band vincitrice dell’ultimo Eurovision Song Contest ha battuto avversari del calibro di Foo Fighters, Coldplay, Imagine Dragons, The Killers e Kings of Leon.

🎥 | Måneskin winning their very first EMA in the ‘Best Rock’ category. ⭐️ 1/2 pic.twitter.com/cuPztrPJgb — MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) November 14, 2021

Oltre alla vittoria nel Best Rock, i Måneskin erano candidati anche per il Best Group (vinto dai coreani BTS) e per il Best Italian Act (vinto dall’ex Amici Aka7even), risultando dunque i primi italiani a ricevere ben tre candidature.

La band romana ha portato a casa un premio su tre, facendo dunque meglio di Justin Bieber che, su ben otto candidature, non è riuscito a vincere alcun premio. Victoria De Angelis, tra l’altro, è stata la prima artista italiana di sesso femminile a ricevere un premi agli MTV EMA.

Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio erano presenti a Budapest e si sono anche esibiti, nell’ennesima tappa di un infinito tour che li sta portando a suonare in giro per il Mondo.

Tanto Eurovision in questi MTV EMA 2021: anche l’elvetico Gjon’s Tears, che ha rappresentato la Svizzera all’ultimo Eurovision chiudendo in terza posizione con il brano “Tout l’univers“, ha portato a casa il premio per il Best Swiss Act sfilando dunque sul palco di Budapest insieme ad alcuni dei vincitori dei “premi regionali”.

Da segnalare altri volti trionfatori che hanno partecipato a selezioni eurovisive negli anni passati.

In Portogallo è Diogo Piçarra a trionfare come Best Portuguese Act, battendo tra gli altri Bárbara Tinoco. A vincere il premio Best Spanish Act è invece Aitana, ex concorrente di Operación Triunfo.