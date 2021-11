Måneskin candidati agli MTV EMA 2021: ecco come seguirli

Si terranno questa sera dalle 21 gli MTV European Music Awards (EMA), tradizionale appuntamento della celebre emittente musicale. Alla László Papp Budapest Sportaréna di Budapest va in scena la consegna dei premi, e c’è anche un bel pezzo d’Italia in mezzo.

Protagonisti anche i Måneskin: i vincitori del Festival di Sanremo 2021 e, due mesi e poco più dopo, dell’Eurovision Song Contest a Rotterdam in rappresentanza dell’Italia, sono candidati in tre categorie: Best Group, Best Rock e Best Italian Act.

E non è finita qui: Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio saranno anche presenti in terra ungherese, dove si esibiranno nell’ennesima tappa che si lega alla loro ormai enorme popolarità, diventata addirittura extraeuropea e tale da portarli ad aprire il concerto dei Rolling Stones di Las Vegas lo scorso 6 novembre.

Naturalmente ci sarà la possibilità di seguire l’evento in Italia. Ecco come.

MTV EMA 2021 in TV

Questi i canali tv dove è presente MTV:

MTV (canale 131 Sky)

MTV Music (canali 132 e 704 Sky, possibilità di ascoltare il commento originale)

VH1 (canale 67 digitale terrestre, 22 Tivùsat, 715 Sky)

App NOW TV

MTV EMA 2021 in streaming

Possibilità di vedere il dietro le quinte su mtvema.com

Su Facebook ci sarà la possibilità di seguire la pagina MTV EMA, mentre anche su Oculus (a questo link) ci sarà la possibilità di seguire il red carpet.

La concorrenza, per i Måneskin, è forte in entrambe le categorie internazionali: nel Best Group abbiamo infatti BTS, Imagine Dragons, Jonas Brothers, Little Mix e Silk Sonic, mentre per quanto riguarda il Best Rock ci sono Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings of Leon e The Killers.

In Italia, invece, i concorrenti sono Aka7even, Caparezza, Madame e Rkomi, col primo che, come riporta La Repubblica, sarebbe destinato a essere premiato.

Da segnalare il coinvolgimento nella conduzione di Carolina Di Domenico, che ricordiamo per aver commentato le due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2018 in coppia con Saverio Raimondo e, poi, per aver annunciato i voti dell’Italia nell’edizione 2021.