E se per lo Junior Eurovision 2021 si puntasse alla diretta su Rai 2 al posto dei classici film natalizi? (aggiornato)

L’edizione 2021 dello Junior Eurovision Song Contest è ormai alle porte e quest’anno si terrà a ridosso del Natale, per la precisione pochi giorni prima, il 19 dicembre alle ore 16.

La location è quella del complesso concertistico La Seine Musicale – a Parigi – e il logo ufficiale dell’evento non solo richiama il simbolo per antonomasia della città e di tutta la Francia (la Tour Eiffel) ma anche la forma stilizzata di un albero di Natale, a ricordare proprio il periodo delle festività (come si può notare nell’immagine di copertina).

Quella di spostare l’evento musicale dedicato ai giovani dai 9 ai 14 anni, dal mese di novembre a quello di dicembre, con il Natale alle porte, potrebbe rivelarsi una scelta vincente e magari da confermare anche nelle prossime edizioni.

Questo ovviamente ce lo potrà dire solo l’Auditel, almeno per quel che riguarda l’Italia (non mancheremo di aggiornarvi anche sui dati di ascolto negli altri paesi partecipanti), anche se ad oggi non è ancora stato ufficializzato il canale tv che trasmetterà lo Junior Eurovision (sarà sempre Rai Gulp?).

Nei palinsesti editoriali della Rai relativi al mese di dicembre, dell’evento dedicato ai più piccoli ad oggi non c’è traccia. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata da Rai Ragazzi (la struttura che controlla i due canali digitali Rai Gulp e Rai YoYo e diretta da Luca Milano) né in generale dall’ufficio stampa della Rai.

Un silenzio sospetto, anche perché lo scorso 11 novembre è stata annunciata la nostra rappresentante (Elisabetta Lizza) direttamente dai canali ufficiali dello Junior Eurovision, ma da parte della Rai il nulla più assoluto: né una nota stampa, né un comunicato, nemmeno una pubblicazione sui propri canali social.

Come spiegato, nei palinsesti editoriali non c’è al momento traccia dello Junior Eurovision 2021 e fino allo scorso luglio la Rai aveva comunicato – per bocca del direttore di Rai Ragazzi su queste pagine – di non essere in gara, fino alla smentita di fine agosto: contrordine, l’Italia c’è!

Va detto che per Rai Gulp lo Junior Eurovision non è mai stato fonte di grandi ascolti, anzi… nel 2019 lo share ottenuto era in linea con quello del canale e in netto miglioramento rispetto alle due precedenti edizioni, dove gli ascolti sono stati decisamente bassi.

Dunque un investimento di cui la rete probabilmente farebbe volentieri a meno, ma non far uscire una nota stampa sul rappresentante italiano e in generale non pubblicizzare minimamente l’evento, non è di certo di aiuto.

Junior Eurovision 2021 su Rai 2?

Come detto ad inizio articolo, quest’anno l’evento andrà in onda a ridosso delle festività natalizie, periodo in cui i palinsesti non brillano per originalità delle proposte, a questo punto non potrebbe essere una buona idea puntare direttamente alla messa in onda del live da Parigi su uno dei canali generalisti della Rai?

In fondo si tratta di uno show in onda nel pomeriggio della domenica che precede il Natale, una occasione per riunire bambini e genitori davanti alla tv e quella tv potrebbe essere l’ammiraglia Rai o magari Rai 2.

Purtroppo, guardando il palinsesto di dicembre, scegliere Rai 1 e Rai 3 appare alquanto complicato (se non impossibile). Sulla prima rete Rai c’è l’immancabile Domenica In con Mara Venier: difficile immaginare possa cedere gli ultimi 75 minuti del suo programma allo Junior Eurovision, senza contare che è previsto anche Telethon.

Situazione complicata anche per Rai 3, dove il palinsesto prevede la normale programmazione della domenica prima dello stop per le festività: quindi troviamo Mezz’ora in più di Lucia Annunziata, a seguire Rebus e Kilimangiaro.

L’unica rete generalista che potrebbe realmente trasmettere l’evento è Rai 2. Da domenica 19 dicembre partirà infatti la programmazione delle festività e dalle 14 sono previsti ben due tv movie natalizi, uno dietro l’altro.

Perché allora non riunire genitori e bambini davanti la tv per lo Junior Eurovision invece che subire uno dei tanti film natalizi (spesso super soporiferi) che ogni anno ci propinano in replica? Potrebbe essere una valida alternativa per tante famiglie.

In Francia (paese che organizza questa edizione dello JESC) lo show verrà integralmente trasmesso su France 2, in Italia non resta che attendere annunci ufficiali o la pubblicazione dei palinsesti settimanali per scoprire se bisognerà sintonizzarsi su Rai Gulp o su un altro canale.

Update delle 20. Dopo il nostro articolo di questa mattina, da Rai Gulp è arrivato un segnale di vita e intorno alle 18 sui canali social del canale tv dedicato ai più piccoli, è comparso un post che ricorda l’appuntamento con lo Junior Eurovision 2021 a Parigi, riproponendo il video ufficiale che l’EBU ha diffuso lo scorso 2 settembre con la lista dei 19 paesi partecipanti e segnalando che sarà Elisabetta Lizza a rappresentare l’Italia. Meglio tardi che mai.