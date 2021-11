I Måneskin si esibiranno agli American Music Awards

Nuovo appuntamento a stelle e strisce per i Måneskin! La rock band si esibirà agli American Music Awards, i premi dedicati alla musica di successo internazionale che si terranno domenica 21 novembre al Microsoft Theater di Los Angeles.

I vincitori dell’Eurovision Song Contest porteranno sul palco il brano che li sta rendendo celebri negli Stati Uniti, la fortunata cover di “Beggin'” dei Four Seasons, attualmente nella top 5 dei brani più trasmessi dalle radio americane.

Il brano è inoltre candidato nella categoria “Favorite Trending Song” degli AMAs 2021. È possibile votare per i Måneskin collegandosi al sito Billboard.com.

So thrilled to announce that we'll be performing "Beggin'" at the @AMAs ! 🤘🔥 Don't miss the show THIS SUNDAY at 8/7c on @ABCnetwork ! https://t.co/SnJkmOSVi4 #ManeskinAMAs pic.twitter.com/ADLN0kTl5Q

Un ulteriore traguardo di prestigio per il gruppo italiano lanciato da X Factor, che continua a fare la storia della nostra musica a suon di record e prime volte.

È di pochi giorni fa il trionfo dei Måneskin nella categoria “Best Rock” degli MTV Europe Music Awards, tenutisi a Budapest, in Ungheria.

Una vittoria celebrata con una trascinante esibizione dell’ultimo singolo della band “MAMMAMIA“, il cui vinile sarà disponibile dal 19 novembre e conterrà un nuovo inedito intitolato “Touch me”.

Get ready to rock out with @thisismaneskin as they make their US Awards show debut at the #AMAs! 🎸 Watch their performance of “Beggin’” this Sunday at 8/7c on ABC! #ManeskinAMAs pic.twitter.com/PfMooJ6Mpy

— American Music Awards (@AMAs) November 16, 2021